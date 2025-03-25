Втомлені і не тільки. Що ШІ думає про характер українців на четвертий рік війни

Життя у війни сприяло посиленню певних рис

Тривала війна в Україні безперечно наклала на українців свій відбиток і могла вплинути на їх характери. З цього випливає питання: які ж основні риси притаманні більшості українців і чому вони утворились.

"Телеграф" вирішив запитати штучний інтелект Grok, що він думає з цього приводу. ШІ зазначив, що тривала війна 100% вплинула на суспільство і особистості українців.

Зауважимо, що Grok – це чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений компанією xAI Ілона Маска. Створений за ініціативою самого Маска у відповідь поширення ChatGPT чат-бота від компанії OpenAI.

На думку ШІ, сам характер людини та його формування складне питання, а зміни рис українців під час війни ще складніше. Проте в умовах кризи зазвичай формуються якості, які тою чи іншою мірою допомагають організмам виживати. Людина істота соціалізована та розвинена, тому і характер відіграє певну роль у збереженні життя. Є риси українців, які від початку важких часів в Україні притупилися, а є ті, що навпаки — стали помітнішими.

Основні риси характеру українців

Стійкість і згуртованість. Риса, яка точно посилилась за останні роки в українців — стійкість. Історично так склалось, що народ України вміє долати трудності. Окрім стійкості, з початку війни і наразі сильно проявилась згуртованість. Люди, стикаючись з загрозою свого існування, роблять усе, щоб вижити, українців в першу чергу об'єднались. Ця згуртованість допомагає й досі підтримувати моральний дух нації.

Патріотизм і національна ідентичність. У війні з Росією патріотизм українців відіграє важливу роль, і з початком повномасштабного вторгнення він значно зміцнів. Почуття національної ідентичності, українська символіка стали ще ближчими громадянам України. Здебільшого українці сприймають війну Росії та України не просто як боротьбу за територію, а як боротьбу за виживання нації. Саме тому багато людей підтримують українізацію, відкидають територіальні поступки і готові боротися до кінця.

Гостинність і відкритість. Ще до війни українська нація славилась своєю гостинністю і сердечністю. Проте наразі ця риса не посилилась, у декого навіть послабилась. Адже життя в тотальному стресі не передбачає розвитку таких рис характеру за замовчуванням. Проте, на думку ШІ, гостинність і досі неостання у списку якостей українців.

Втома і настороженість. Хоча втома це не риса характеру, а скоріше стан, вона притаманна майже усім українцям. Тривалий стрес виснажує нервову систему, а війни — потужний стрес для будь-кого. До того ж постійна загроза життю формує в українців настороженість, вони стають тривожними та непостійними в емоційному контексті. Особливо це стосується тих, хто живе близько до лінії фронту.

Винахідливість і адаптивність. Ще здавна війну вважають рушійною силою до змін, які стосуються винахідливості людей. Українці за часи повномасштабного вторгнення не тільки адаптувались до нових умов життя, а й навчились створювати щось нове. Йдеться не тільки про прогрес обороно-промислового комплексу, а й про побутові речі. Тривалі відключення світла, тривоги навчили громадян імпровізувати і підлаштовуватись під нові реалії.

Скептицизм до мирних переговорів. Цей пункт не стільки риса характеру, скільки наслідок затяжної війни. Скептицизм щодо мирних переговорів і припинення вогню в українців формувався ще з 2014 року, і його можна віднести до недовіри чи настороженості. Багато громадян наразі скептично ставляться до переговорів, а особливо заяв Кремля. А це результат жорстокості війни і глибокої недовіри, що сформувалася з часом.

Підсумовуючи ШІ каже, що війна вплинула на кожного українця по своєму і посилила стійкість, згуртованість і патріотизм. Вона спряла розвитку винахідливості й адаптивності, але й каталізувала недовіру, скептичність та тривожність. Характер українців продовжуватиме еволюціонувати і далі, стаючи віддзеркаленням труднощів і надії на майбутнє.

На його формування століттями впливали складна історія, географічне положення та культурні традиції. В літературі українців описують як працьовитих, стійких, гостинних, волелюбних та з почуттям гумору. Ці риси характеру добре проявляються у повсякденному житті. Але наразі ШІ виділив одну рису, яку українці мають плекати і розвивати, — солідарність.

Згуртованість українців у складні часи надихала багатьох, вона прослідковується протягом усієї історії держави. Проте у мирний час ця риса притупляється, уступаючи місце іншим, але в період війни солідарність дуже важлива.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ШІ Маска проаналізував зустріч делегацій США та України в Саудівській Аравії.