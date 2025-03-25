Одна з найбезпечніших авіакомпаній світу повертається в Україну: що відомо

Він першим хоче повернутися в Україну

Відновлення авіапольотів в Україні продовжують активно обговорювати. Серед пріоритетних напрямків розглядаються аеропорти Києва, Львова та Вінниці. Одним з головних гравців на авіаційному ринку країни може стати латвійська компанія AirBaltic. Принаймні, вона уже неодноразово заявляла про це.

У відповіді на запит "Телеграфу" AirBaltic підтвердила свої плани щодо повернення в Україну. Компанія готова відновити регулярні рейси одразу після відкриття повітряного простору та отримання всіх необхідних дозволів.

"Дякуємо за ваш електронний лист і інтерес. Додається пресреліз, який ми нещодавно опублікували щодо планів повернення airBaltic в Україну. Ми продовжуватимемо інформувати громадськість та ЗМІ про будь-які подальші події", — йдеться у відповіді журналісту.

У пресрелізі компанія підтверджує свої плани стати першим авіаперевізником, який повернеться в Україну. Щойно повітряний простір знову відкриється та будуть отримані відповідні дозволи, AirBaltic готова знову включити Львів і Київ у свою мережу маршрутів. Крім того, компанія планує літати не лише з Києва до Риги, але й до Таллінна та Вільнюса.

Мартін Гаусс, президент і генеральний директор AirBaltic, заявив під час недавнього візиту у Київ: "Ми з нетерпінням чекаємо відновлення життєво важливого авіасполучення та внеску у відновлення авіації".

Що відомо про AirBaltic та її плани щодо України

відновити польоти до Києва та Львова;

забезпечити сполучення між балтійськими столицями (Рига, Вільнюс, Таллінн) та українськими містами;

використовувати Ригу як центральний хаб для польотів.

Довідка. AirBaltic — провідна латвійська національна авіакомпанія, заснована в 1995 році та розташована в Ризі. Компанія є одним з найбільших авіаперевізників у Балтійському регіоні, що спеціалізується на пасажирських перевезеннях до різних європейських, близькосхідних та африканських напрямків. Її сучасний флот налічує 50 сучасних літаків Airbus A220-300, який вважається одним з наймолодших у Європі. У компанії працює понад 2800 співробітників, які обслуговують близько 130 маршрутів. Переважна більшість акцій компанії (97,97%) належить державі Латвія.

Раніше "Телеграф" також писав, що іспанський лоукостер заінтригував відповіддю щодо можливого відновлення авіарейсів в Україну.