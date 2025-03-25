Посилки з-за кордону можуть конфісковувати: що відомо про нові суворі правила для міжнародних відправлень

Нові правила стосуються всіх міжнародних відправлень

Міжнародні посилки, вміст яких не відповідає заявленим у документах даним, відтепер зможуть конфісковувати. Порушникам також загрожує штраф у розмірі від 30% до 50% вартості товарів.

Такі зміни внесено до Митного кодексу України. Відповідний законопроєкт у вівторок, 25 березня, прийняла в цілому у другому читанні Верховна Рада.

Нові правила стосуються всіх міжнародних відправлень. Якщо назва товару, його кількість або сам факт наявності не збігаються з тим, що вказано в документах, посилку можуть забрати, а відправника оштрафувати.

Також змінено правила для вилучених раніше автомобілів. Після повернення авто зі складу митниці, власник має всього 10 днів, щоб або оформити його за новими правилами, або вивезти з України.

Якщо власник не виконає цю вимогу, йому загрожує великий штраф – від 10 до 15 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Крім того, автомобіль можуть знову конфіскувати.

Законопроєкт також визначає, коли справу про порушення митних правил не відкриватимуть або закриватимуть. Наприклад, якщо порушнику ще не виповнилося 16 років, якщо він був неосудним або якщо в діях немає складу порушення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на посилки з-за кордону хочуть запровадити податок. Ми розповідали, кого це торкнеться.