Суцільна розкіш: що відомо про готель в Ер-Ріяді, де відбулись переговори США та Росії по війні в Україні

Ціна за королівський люкс становить понад 200 000 гривень

У Саудівській Аравії пройшли переговори між Росією та США. Делегації цих країн зустрічалися для того, щоб обговорити війну в Україні. Сама зустріч пройшла в готелі Ritz-Carlton, який є одним з найрозкішніших в Ер-Ріяді й забезпечує високий рівень комфортного перебування для своїх гостей.

"Телеграф" детально розібрався в ціновій політиці готелю та умовах, які він надає.

Розташування та інтер'єр

Ritz-Carlton — це п’ятизірковий готель, що знаходиться в столиці Саудівської Аравії. Він забезпечує елітне проживання, вишукані заклади харчування та послуги найвищого рівня.

Будівля оснащена арочними дверима та мармуровими коридорами. Готель знаходиться поруч із конференц-центром короля Абдулазіза та пропонує безліч зручностей, зокрема 6 ресторанів, великий басейн та просторі кімнати.

Готель Ritz-Carlton Готель Ritz-Carlton Басейн у готелі Ritz-Carlton

Номери готелю виконані в теплих відтінках та обладнані РК-телевізорами, супутниковими каналами та CD/DVD-програвачами.

Номер у готелі Ritz-Carlton Номер у готелі Ritz-Carlton Номер у готелі Ritz-Carlton Номер у готелі Ritz-Carlton

У ресторані Azzurro гості можуть скуштувати італійські страви, а на відкритій терасі подають чай і легкі закуски.

Тераса в готелі Ritz-Carlton Тераса в готелі Ritz-Carlton Ресторан у Ritz-Carlton

Для відпочинку та релаксації готель пропонує оздоровчий центр з сауною, фітнес-залом та басейном з панорамним видом. Окрім того, у готелі є боулінг з 6 доріжками, а також бар, де подають різноманітні коктейлі.

Боулінг у готелі Ritz-Carlton

Також доступна оренда автомобілів і безкоштовна автостоянка. Ritz-Carlton знаходиться за 40 хвилин їзди від міжнародного аеропорту імені короля Халеда, прямо навпроти дипломатичного району Ер-Ріяда.

Які ціни в готелі

Переночувати в готелі коштує щонайменше 328 євро за 1 людину.

Ціна за королівський люкс — 5 994 євро або понад 270 000 гривень. Можна вибрати варіант зі сніданком або доплатити за нього ще 43 євро. Крім того, надається безкоштовне дитяче ліжечко в залежності від запиту клієнта.

Нагадаємо, що з 23 по 25 березня в Ер-Ріяді відбулося декілька раундів послідовних переговорів між делегаціями України та США, а також між США і представниками РФ. Де саме проходила зустріч американців з українцями 23 березня наразі невідомо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що штучний інтелект проаналізував зустріч делегацій Вашингтона й Києва, спрогнозував подальший розвиток подій та фактори ризику в досягненні миру. Відтак, Grok підсумував, що перемовини визначать, чи можливе тимчасове перемир’я та на яких умовах.

На саміті українських представників та американських активно обговорювали тимчасове перемирʼя в Чорному морі та припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Усі відомі подробиці ми опублікували в матеріалі.