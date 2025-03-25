Коли віра не дозволяє брати зброю: який документ доведе вірність Богу

Релігійна громада має взяти участь у житті свого вірянина

Стаття 35 Конституції допускає можливість несення альтернативної служби для осіб, котрі з релігійних переконань відмовляються брати зброю у руки. І хоча під час воєнного стану вона не діє, підтвердити свій релігійний статус можна.

Про це в коментарі "Телеграфу" пояснив релігієзнавець Олександр Бродецький. Він розповів, як довести вірність певній конфесії.

Більше читайте у публікації: "Можна обійти службу в ЗСУ через віру? Що означає вердикт Венеційської комісії простими словами".

Він зазначає, що релігійна людина — ця категорія хистка та багато в чому опирається на внутрішній досвід людини. Щодня чи щотижня ходити у церкву — недостатньо, щоб сказати, чи людина релігійна.

Однак юридично все ж можливо довести, що особа є вірною тій чи іншій конфесії. Для цього потрібна буде довідка релігійної громади:

"Якщо людина не дуже послідовна у дотриманні того, що вимагає від неї церква, але каже: "Я вірянин" і все-таки з'являється в цю громаду, бере участь в якихось обрядах, то ця церква не може сказати: "Він не наш". Тобто, він вважається вірянином", — каже Бродецький.

Сама громада підтверджує, що її віра не дозволяє брати в руки зброю і служити у війську. А довідка від громади служить цією підставою, щоб особі надавали можливість альтернативної служби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи можна уникнути мобілізації, якщо "релігія не дозволяє" тримати зброю.