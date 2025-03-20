Сильная магнитная буря бушует уже более 10 дней. Чего ожидать в ближайшее время

Магнитная буря может завершиться уже скоро, но есть вероятность, что этого не произойдет

На Земле уже довольно долго бурлит магнитная буря. В течение всего этого периода ученые прогнозировали, что она должна была уменьшать свою силу, однако прогноз менялся, и она продержалась до середины текущей недели. Есть вероятность, что и до 23 марта будут такие "геомагнитные качели".

Сильная магнитная буря началась еще 10 марта согласно графику на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру.

Ее сила то достигала 7 баллов, то падала до 5 баллов. Самой мощной она была 12 и 13 марта.

Сейчас, 20 марта, она держится на уровне 5 баллов. Уже 21 и 22 марта ее сила опустится до 4 баллов. А в воскресенье будет низкая солнечная активность.

Стоит заметить, что и на прошлой неделе была подобная ситуация. Например, в четверг держится магнитная буря в 5 баллов, а уже в пятницу она упадет до 4 баллов. Однако на следующий день она все же продолжает бушевать, а в субботу снова ожидается снижение ее влияния. Поэтому есть вероятность, что геомагнитный шторм прогнозируется до конца текущей недели.

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