Таємнича смерть перед виборами: що відомо про загибель В’ячеслава Чорновола та які є версії

Сьогодні, 25 березня, 26-та річниця від дня смерті В’ячеслава Чорновола

В’ячеслав Чорновіл — український політик, громадський діяч, дисидент, голова Національно-визвольного руху, народний депутат України І-ІІІ скликань та кандидат у президенти України у 1999 році. Його життя трагічно обірвалося 25 березня 1999 року внаслідок ДТП. Це було за кілька місяців до виборів.

У річницю смерті В’ячеслава Чорновола "Телеграф" розповість, що відомо про його загибель і які були версії трагедії.

Таємнича смерть В’ячеслава Чорновола

В’ячеслав Чорновіл загинув у ніч проти 25 березня 1999 року внаслідок автокатастрофи. ДТП сталася на п’ятому кілометрі траси Бориспіль – Золотоноша. Автомобіль, в якому їхав Чорновіл із водієм і своїм прес-секретарем врізався у КамАЗ із причепом, який розвертався посеред траси. Внаслідок зіткнення загинув не лише В’ячеслав Максимович, а й його водій. А прес-секретаря Дмитро Понамарчук був госпіталізований з тяжкими травмами.

Як казали свідки того, що сталося, тієї ночі видимість на дорозі була нормальна, так що водій Чорновола мав би помітити вантажівку посеред дороги. Тому трагічна загибель політичного діяча за кілька місяців до виборів обросла різними версіями.

Вдень, 26 березня 1999 року, коли на місці дорожньо-транспортної пригоди ще працювали експерти, тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко заявив у ЗМІ, що єдина версія слідства на той момент – випадкова ДТП.

Слідство у справі загибелі В’ячеслава Чорновола станом на 2021 рік тривало. Відомо, що 2 червня 2011 року Генпрокуратура ексгумувала тіло Чорновола, після чого справа була спрямована на дорозслідування та проведення експертиз.

Пізніше, 21 січня 2014 року, Бориспільський міжрайонний суд закрив справу про загибель В’ячеслава Чорновола. Таке рішення обґрунтували тим, що це не замовне вбивство, а значить, термін дії покарання у цій справі становить 10 років, і оскільки він уже минув, то справа була закрита. А вже у квітні 2014 року розслідування було знову відновлено та призначено низку нових експертиз.

Версії та деталі трагедії

Представники Народно-визвольного руху одразу заявили, що загибель їхнього лідера В’ячеслава Чорновола була замовним вбивством. На той час вони говорили, що замовником могли бути політичні опоненти кандидата у президенти Чорновола.

Варто зазначити, що В’ячеслав Чорновіл загинув за кілька місяців до президентських виборів, на яких міг стати головним суперником Леоніда Кучми. До речі, у вересні 2013 року екс-депутат Григорій Омельченко підтвердив у суді факт існування касети з інформацією про планування співробітниками МВС вбивства Чорновола.

Після загибелі політика у ЗМІ ходили чутки, що на тілі Чорновола були сліди від поранень, які могли бути заподіяні вже після ДТП. Зокрема, обговорювалася версія, що він був живий після зіткнення, але його добивали кастетом. Цю версію, до речі, обстоював і колишній заступник генерального прокурора України Микола Голомша. Він стверджував, що Чорновола навмисно вбили спецоперацією – "Таран".

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