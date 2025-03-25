США та Росія зроблять спільну заяву за результатами переговорів: коли очікувати

На переговорах в Ер-Ріяді досягнуто прогресу, і "позитивне оголошення" очікується "найближчим часом", — джерело у Білому домі

Російсько-американські переговори у Саудівській Аравії у понеділок, 24 березня тривали понад 12 годин. О 10:00 за київським часом 25 березня буде опублікована спільна заява Росії та США за їхніми підсумками.

Про це повідомив телеканал CBS з посиланням на два джерела. Reuters пише, що джерело в Білому домі поінформувало, що на переговорах в Ер-Ріяді досягнуто прогресу, і "позитивне оголошення" очікується "найближчим часом".

Що відомо про переговори Росії та США

Російське джерело повідомило виданню, що проєкт спільної заяви було надіслано до Москви та Вашингтона для затвердження. Сторони мають намір опублікувати його у вівторок.

У день переговорів президент США Дональд Трамп перерахував питання, які обговорюються. Крім припинення взаємних ударів в Чорному морі, за словами глави США, обговорюються ще кілька.

"Ми зараз говоримо про територію. Ми говоримо про лінії розмежування, говоримо про владу, власність на електростанції", — заявив Трамп.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Волц заявляв, що делегації США, Росії та України зібралися в одному приміщенні в Ер-Ріяді. Окрім припинення вогню в Чорному морі, за словами Волца, сторони мали обговорити "лінію контролю" між двома арміями, яку він описав як "заходи перевірки, підтримання миру, заморожування ліній там, де вони є".

Між Києвом та Вашингтоном має відбутися ще одна зустріч

Джерело в делегації повідомило "Суспільному", що українська делегація залишається в Ер-Ріяді ще на день. Має відбутися ще одна зустріч між представниками України та США.

Як повідомляв "Телеграф", за наказом глави Росії Володимира Путіна мирні переговори максимально затягуються. Мета проста – захопити якомога більше українських земель до можливого перемир'я. Кремль вважає, що США зрештою змусять Україну віддати окуповані території.