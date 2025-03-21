Нарешті 10-денна сильна магнітна буря завершилась, але радіти рано. Що буде на вихідних

Сонце дало відпочити, але це ненадовго

Сильна та довготривала магнітна буря завершилась і наразі на Землі тримається низька сонячна активність. Однак астросиноптики попереджають, що тиша ненадовго і вже на вихідних, 22-23 березня, очікується поновлення шторму.

Як повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, ймовірність значного сонячного спалаху наразі низька. А на Сонці тим часом "живе" п'ять груп плям, які навряд чи вибухнуть найближчим часом.

Магнітні бурі 21-23 березня

Водночас, згідно з оновленим графіком геомагнітних штормів на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 21 березня на Землі тримається низька сонячна активність.

Однак геомагнітна тиша прогнозується всього один день і вже 22 та 23 березня очікується середня магнітна буря в 4 бали.

Нагадаємо, що магнітна буря, сила якої зменшилась 21 березня, почала вирувати на Землі ще з 10 березня і місцями сягала 7 балів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що тепла та сонячна погода протримається в Україні недовго, адже до кінця березня вона зміниться. Синоптики дали прогноз, де будуть дощі та мокрий сніг.