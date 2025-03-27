Які документи зібрати, щоб оформити відстрочку по догляду за людиною з інвалідністю

Юристи пояснили, які довідки потрібно подати в ТЦК

Військовозобов'язані чоловіки, які доглядають за людьми з інвалідністю 1 групи, можуть отримати відстрочку від мобілізації. Проте оформлення такого статусу вимагає відповідних документів.

Про це детальніше розповіли юристи компанії "Inseinin". Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачає право на відстрочку для осіб, які здійснюють догляд за тяжкохворими родичами або підопічними.

Фахівці зазначають, що додатково порядок підтвердження цього статусу регулюється Постановою Кабінету Міністрів України №560. Для отримання відстрочки необхідно довести факт догляду, а також відсутність інших осіб, які можуть виконувати ці обов’язки.

Як отримати відстрочку

Щоб оформити відстрочку, потрібно подати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) наступні документи:

Заяву про надання відстрочки із зазначенням обставин (Додаток 4).

Довідку про інвалідність 1 групи особи, яка перебуває під опікою чи доглядом.

Документ, що підтверджує факт догляду (це може бути рішення органів соціального захисту, виписки з медичних установ, акт обстеження умов проживання).

Документ, що підтверджує відсутність інших осіб, які можуть здійснювати догляд (за потреби).

Інші документи, які можуть підтвердити необхідність відстрочки, наприклад, рішення суду про встановлення опіки.

Після подання документів комісія ТЦК перевіряє інформацію та ухвалює рішення про надання або відмову у відстрочці. Військкомати мають право проводити перевірки та вимагати додаткові підтвердження фактичного догляду.

Юристи додали, якщо у відстроченні відмовлено, це рішення можна оскаржити в судовому порядку.

Раніше "Телеграф" писав, що ще більше чоловіків зможуть отримати відстрочку в "Резерв+". Це стосується людей з інвалідністю навіть, якщо в них немає пенсійного посвідчення.