Чи дає ДФТГ бронь від мобілізації. Командир добровольців пояснив

Документи військовозобов’язаного лежать у ТЦК

Добровольчі формування тергромад (ДФТГ), які полюють на ворожі дрони та несуть службу як правоохоронці, не дають військовозобов’язаним громадянам можливості уникнути мобілізації. Якогось офіційного статусу члени ДФТГ не мають, і при цьому стоять на обліку у терцентрах комплектування (ТЦК) і соцпідтримки.

Про це "Телеграфу" розповів командира столичного ДФТГ "Мрія" – суддя Конституційного суду України у відставці Сергій Сас. Він пояснив процедуру прийняття військовозобов’язаних на службу у ДФТГ.

Більше читайте у публікації: "Поза армією, але в строю": чи можуть мобілізувати добровольців, які збивають ворожі дрони, і чи платять їм".

За його словами, командир добровольчого формування при укладанні контракту передає один примірник добровольцю, другий залишає у відділі кадрів ДФТГ, а третій надсилає у ТЦК за місцем реєстрації бійця.

— ЦК отримує інформацію, що ця людина є добровольцем. Якщо виникає необхідність, її не потрібно шукати – вона вже зареєстрована, і у разі потреби готова йти на службу, — наголошує пан Сас.

Командир зазначає, що не може укласти контракт, якщо доброволець не стоїть на обліку в ТЦК. Саме тому копію контракту обов’язково передають туди. Крім того, ще один примірник надсилають у військову частину Сил територіальної оборони, до якої приписане ДФТГ.

На запитання, чи можуть ТЦК не мобілізувати громадян, зайнятих військовою справою, командир ДФТГ пояснив, що вони в будь-якому разі не ховають військовозобов'язаних. Навпаки – тут добровольці навчаються володіння зброєю і вміють виконувати реальні бойові розпорядження.

— Усі добровольці, незалежно від статусу – чи то народні депутати, судді, державні службовці — проходять обов’язковий двотижневий навчальний курс у нашому військово-цивільному центрі. Ми формуємо навчальні групи по 15–20 осіб, які проходять підготовку з тактики, стрілецької зброї, психології, тактичної медицини та інших дисциплін, які потрібні сучасному військовому, — каже Сергій Сас.

Після цього добровольці отримують сертифікат про проходження базової загальновійськової підготовки, тобто це фактично курс молодого бійця.

Нагадаємо, "Телеграф" писав про співзасновницю Ірпінського ДФТГ, яка потрапила у скандал із затриманням.