Нерухомість на мільярди і не тільки: як виглядає дружина Комарницького та чим вона володіла

Жінка веде непублічний спосіб життя і має багато нерухомості у Києві та області

Ім’я Дениса Комарницького останніми днями звучить у всіх українських новинах після того, як журналісти Української правди "зловили" його у Відні 20 березня. А через тиждень видання опублікувало розслідування про те, як Комарницький перетнув кордон у супроводі людей з "ксивами" СБУ. А ось про дружину так званого "смотрящего за Києвом" відомо не так багато. Проте, як виявилося, Ірина Комарницька також дуже небідна жінка.

"Телеграф" розповість, що відомо про дружину Дениса Комарницького, як вона виглядає і чим володіє у Києві та області.

Ірина Комарницька — що про неї відомо

Одразу треба сказати, що інформації про Ірину Комарницьку в мережі практично немає, на відміну від її чоловіка Дениса Комарницького, якого звинувачують у земельній корупції у Києві і який нещодавно втік до Австрії, а в Україні оголошений у розшук.

Відомо, що Ірина Юріївна народилася у 1977 році, зараз їй ймовірно 47 чи 48 років. Вона народила своєму чоловікові трьох дітей – сина Максима у 2001 році, сина Віктора у 2005 році та дочку у 2009 році.

Ірина Комарницька

Чим володіє Ірина Комарницька?

Інформацію про нерухомість та чи не єдині фото Ірини Комарницької ми знайшли у "Єдиній базі корупціонерів" на сайті https://ebk.wiki/. У матеріалі йдеться про те, що дружина "смотрящего за Києвом", який втік з України, володіє елітною нерухомістю у столиці та області на мільйони доларів. Також у "Єдиній базі корупціонерів" є фото документів, які нібито підтверджують, що саме Комарницька володвє цією нерухомістю.

Апартаменти на Інститутській

У будинку по вулиці Інститутській, 18а у самому центрі Києва Ірина Комарницька володіє нерухомістю площею 355 кв. м із жовтня 2013 року. За даними сайтів продажу нерухомості, така квартира може коштувати близько 1,7 млн доларів.

Квартира на Дмитрівській

У 2015 році Ірина Комарницька отримала у подарунок квартиру площею 136 кв. м на вулиці Дмитрівській. Орієнтовна вартість такої нерухомості може досягати 500 тис. доларів.

Офісні приміщення на Печерську

У житловому комплексі "Підвисоцький" на вул. Кахи Бендукідзе дружина Комарницького володіє офісними приміщеннями загальною площею 283 кв. м. Вони були куплені у 2017 році. Ринкова вартість цих офісних приміщень може досягати приблизно 1,4 млн. доларів.

Особняк у Козині під Києвом

У березні 2021 року Ірина Комарницька стала власницею приміщення площею 566 кв. м із криницею та альтанкою біля озера в елітному селищі Козин Київської області. Вартість цієї нерухомості може досягати 2 млн. доларів.

Автомобіль Mercedes-Benz

У володінні Ірини Комарницької також може бути автомобіль Mercedes-Benz GLE 53 AMG 2020 випуску. Купила вона його у грудні 2021 року. Вартість такої нової моделі може сягати 150-160 тисяч доларів.

Зазначимо, що ці дані у різних ЗМІ датуються 2022 та 2023 роком. Можливо, останнім часом у володінні Ірини Комарницької з’явилося ще щось, або ж вона могла продати якусь зі своїх нерухомостей. Актуальної інформації на цю тему у мережі немає.

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