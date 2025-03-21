Наконец 10-дневная сильная магнитная буря завершилась, но радоваться рано. Что будет на выходных

Солнце дало отдохнуть, но это ненадолго

Сильная и долговременная магнитная буря завершилась и на Земле держится низкая солнечная активность. Однако астросиноптики предупреждают, что тишина ненадолго и уже в выходные, 22-23 марта, ожидается возобновление шторма.

Как сообщили ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather, вероятность значительной солнечной вспышки сейчас низкая. А на Солнце в это время "живет" пять групп пятен, которые вряд ли взорвутся в ближайшее время.

Магнитные бури 21-23 марта

В то же время, согласно обновленному графику геомагнитных штормов на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, 21 марта на Земле держится низкая солнечная активность.

Однако геомагнитная тишина прогнозируется всего один день, и уже 22 и 23 марта ожидается средняя магнитная буря в 4 балла.

Напомним, что магнитная буря, сила которой уменьшилась 21 марта, начала бурлить на Земле еще с 10 марта и местами достигала 7 баллов.

Ранее "Телеграф" писал, что теплая и солнечная погода продержится в Украине недолго, ведь до конца марта она изменится. Синоптики дали прогноз, где будут идти дожди и мокрый снег.