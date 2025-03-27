На його похороні роздавали долари: як виглядає могила одеського авторитета "Карабаса" і як його вбили

Після смерті авторитету Одесу захлеснула хвиля кривавих розбірок

У кримінальному світі Віктор Кулівар, більш відомий на прізвисько "Карабас", як і В’ячеслав "Япончик" Іваньков, був дуже поважною та авторитетною фігурою. У 90-ті Кулівар очолював одне з найпотужніших злочинних угруповань Одеси й тримав все місто під своїм контролем. Проте 1997 року він трагічно загинув, а вбивцю за 28 років так і не знайшли.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила кримінального авторитету "Карабаса" і де його поховано. Ми дізналися цікаві факти про його життя.

Кримінальний авторитет "Карабас" — що відомо про Віктора Кулівара

Кулівар Віктор Павлович народився 1949 року в Одесі й своє знайомство з кримінальним світом розпочав у шкільні роки. У дев’ятому класі Віктор потрапив до в’язниці за хуліганство, але це був перший та останній випадок, коли Кулівар сидів за ґратами.

Після відбування тюремного терміну Віктору було складно влаштуватися на нормальну роботу, і він став "валютним мінялом". Він стояв біля валютних магазинів та міняв чеки, якими часто розплачувались із моряками, на гроші. І у цій сфері він швидко заробив репутацію афериста.

Кримінальний авторитет разом із Кобзоном

А в 90-ті роки Віктор наростив свою міць і авторитет, ставши "кришувати" місцевих бізнесменів і брати з них данину. Тоді його ім'я вже мало вагу у кримінальному світі та гарантувало безпеку.

Проте "злодієм у законі" Віктор не став, відмовився від коронування, щоб не жити за злодійськими законами. Це дозволило йому обертатися у світських колах та бути гостем на солідних заходах. І він, до речі, був єдиним представником "злочинного клану", якого було допущено до світських раундів.

Віктор Кулівар (у сонцезахисних окулярах) тримав під контролем усю Одесу

Щодо його прізвиська "Карабас", то існує кілька версій, як Віктор його одержав. Одні казали, що авторитет жив над магазином "Золотий ключик", тому його стали так називати, а інші твердили, що Віктор майстерно маніпулював людьми, мов маріонетками.

Віктор Кулівар не був "злодієм у законі"

Як загинув "Карабас" і як виглядає його могила

Кримінальний одеський авторитет "Карабас" загинув 21 квітня 1997 року при вході до лазні, яку відвідував щопонеділка. Близьке оточення Віктора зазначало, що він передчував свою смерть, але не став посилювати охорону.

Біля одного зі своїх улюблених місць відпочинку "Карабаса" чекав кілер, який випустив по ньому вісім куль і остання стала смертельною, оскільки потрапила у скроню. Вбивство за 28 років так і не розкрили, вважається, що його замовили дуже впливові люди.

Віктора Кулівара вбили біля лазні

Після смерті кримінального авторитету Одесу захлеснула хвиля кривавих розбірок, які Віктор намагався стримувати. Почався переділ сфер впливу, перехоплення влади та багато вбивств на замовлення.

Поховали Віктора Кулівара на Другому християнському цвинтарі в Одесі. Провести його в останній шлях прийшло дуже багато людей. Цього дня "братва" роздавала жебракам 100-доларові купюри, оскільки дрібних грошей вони не мали.

Як виглядає могила Віктора "Карабаса" Кулівара

На могилі "Карабаса" встановили великий монумент із золотим ангелом, який тримає в руках портрет Віктора. Його могилу ретельно оберігають від вандалів, і там завжди стоять свіжі квіти.

Могилу Кулівара охороняють від вандалів

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила "короля російського шансону" Михайла Круга. Загинув артист за 40 років від бандитської кулі.