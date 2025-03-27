Польська авіакомпанія хоче повернутися до України: коли та в яких містах відновлять польоти

У LOT заявили, що прагнуть відновити перші регулярні рейси якнайшвидше

Найбільша авіакомпанія Європи Ryanair на тлі активного переговорного процесу між США та делегаціями України та РФ нещодавно заявила про плани повернутися на український ринок після закінчення війни. Однак не одна вона вже зараз готується до відновлення регулярних рейсів.

Відома польська авіакомпанія LOT у відповіді на запит "Телеграфу" також підтвердила свої плани. За словами її представників, там уважно стежать за ситуацією в Україні та вже проводять внутрішню підготовку до відновлення польотів.

У LOT заявили, що прагнуть відновити перші регулярні рейси якнайшвидше, але за низки умов:

за умови стабільного припинення вогню,

схвалення владою відкриття українського повітряного простору;

підтвердження внутрішніх аудитів найвищих стандартів безпеки/якості послуг українських партнерів.

Скільки часу знадобиться авіакомпанії для організації таких рейсів

Авіаперевізник зазначає, що остаточне рішення про відновлення рейсів залежатиме насамперед від отримання позитивної рекомендації від EASA та інших органів.

"Ми очікуємо, що, як і іншим європейським авіакомпаніям, нам знадобиться близько 6 тижнів на цю підготовку", — кажуть у LOT.

Які аеропорти та маршрути авіакомпанія розглядає для роботи в Україні

На першому етапі поновлення рейсів в авіакомпанії розглядають кілька напрямків: Київ та Львів.

"Протягом короткого періоду після цього аеропорт Одеси має бути готовим прийняти перші рейси. Інші українські аеропорти будуть ретельно перевірені нашим відділом безпеки, і рішення щодо нових напрямків будуть ухвалені відповідним чином", — пояснили "Телеграфу" в авіакомпанії.

Які технічні вимоги пред’являє авіакомпанія до терміналів аеропорту

Відновлення польотів може бути спочатку обмежено з інфраструктурних чи міркувань безпеки.

"Крім того, може виникнути проблема із забезпеченням належного рівня обслуговування в аеропортах (обслуговування, паливо)", — припускають у LOT.

Якою буде цінова політика авіакомпанії на рейси до/з України?

"Нова цінова політика в Україні поки що не сформована", — кажуть в авіакомпанії.

Що відомо про LOT

LOT – це польська авіакомпанія, яка здійснює польоти до 49 міст у 31 країні. Є членом Star Alliance. Власниками авіакомпанії є Польське казначейство (99,82%), компанія TFS Silesia (0,144%) та деякі нинішні та колишні співробітники компанії (0,036%).

Повітряний флот авіакомпанії складає:

Нагадаємо, що раніше найбільша авіакомпанія Європи Ryanair заявила про плани повернутись на український ринок після закінчення війни. За словами виконавчого директора авіакомпанії Майкла О’Лірі, Ryanair розробляє план, який дозволить розпочати польоти протягом чотирьох-шести тижнів після завершення війни. Крім того, одним із головних гравців на авіаційному ринку країни може стати латвійська компанія AirBaltic. Принаймні вона вже не раз заявляла про це і підтвердила "Телеграфу" свої плани.

Серед пріоритетних напрямів розглядаються аеропорти Києва, Львова та Вінниці.

Раніше ми писали, який аеропорт в Україні може заробити першим.