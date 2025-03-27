Українець виконав найскладніший стрибок на чемпіонаті світу та приніс країні медаль (відео)

Синьо-жовті покращили колишнє досягнення на цьому рівні

У четвер, 27 березня, збірна України з лижної акробатики здобула срібну медаль на чемпіонаті світу в Енгадіні (Швейцарія). Саме у цьому виді спорту українці взяли єдину медаль на Олімпіаді-2020 у Пекіні.

Збірна України (Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк та Дмитро Котовський) показала другий результат (312,35 бала). Про це повідомляє "Телеграф".

Додамо, що українці з 4-м результатом відібралися у великий фінал, у якому фристайлісти виконали зробили по одній спробі. Котовський вдало виконав найскладніший стрибок у лижній акробатиці – "Ураган", який приніс команді 133 бали та "срібло" ЧС. Перемогу на турнірі відсвяткували американці (344,63), "бронза" дісталася швейцарцям (281,43).

Ця медаль стала п’ятою для України на цьому рівні й другою для змішаних команд (2023 року українці виграли "бронзу"). Крім того, в індивідуальних змаганнях срібним призером у 2019 році ставав Олександр Абраменко, а Ольга Волкова (2011) та Анастасія Новосад (2019) брали "бронзу".

Нагадаємо, у 2024 році олімпійський чемпіон та срібний призер Олімпійських ігор у лижній акробатиці Абраменко оголосив про завершення кар’єри. Він є найтитулованішим українським атлетом у зимових видах спорту.