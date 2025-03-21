Церковне свято 21 березня: що заборонено робити сьогодні, щоб не втратити достаток і удачу

Слід дослухатися до важливих традицій та заборон цього дня

У п’ятницю, 21 березня, православні та греко-католики вшановують пам’ять святителя Кирила, єпископа Катанського, та святителя Хоми, патріарха Константинопольського. До переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новий календар це свято припадало на 3 квітня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Святитель Кирило Катанський був єпископом міста Катанія на Сицилії у VIII столітті та прославився як чудотворець. За переказами, святитель Кирило вигнав багатьох бісів, зцілював хворих та проповідував християнство серед язичників.

Святитель Хома був патріархом Константинополя у VIII столітті, за часів боротьби з іконоборством. Він твердо відстоював шанування ікон та захищав традиції Церкви. За свою стійкість і відданість вірі був зарахований до лику святих.

Що можна робити 21 березня:

Це сприятливий день для молитов, сповіді та причастя. Можна просити у святителів захисту від злих людей, душевного спокою та зцілення від недуг;

Вважається, що добрі справи, зроблені 21 березня, принесуть людині добробут. Особливо важливо допомагати нужденним, подавати милостиню та підтримувати тих, хто у біді.

У народних традиціях цей день вважався добрим для прибирання будинку, особливо для позбавлення від непотрібних речей, які могли нести негативну енергію.

Що можна і заборонено робити 21 березня

Що не можна робити 21 березня:

Сваритися і бажати комусь зла. Вважається, що будь-які конфлікти та лайка цього дня приваблять у життя людини нещастя та невдачі.

Займатися тяжкою фізичною працею. Хоча легка робота вдома допускається, не можна перевтомлюватися. День краще присвятити молитві, відпочинку та спілкуванню із сім’єю.

Не можна тримати у будинку зламані речі. Наші пращури вірили, що 21 березня слід позбутися старих і непотрібних предметів, інакше можна накликати бідність і застій у житті.

Не варто виносити сміття після заходу сонця. Вважалося, що разом з ним можна "винести" з дому добробут та достаток.

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