Церковне свято 21 березня: що заборонено робити сьогодні, щоб не втратити достаток і удачу
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Слід дослухатися до важливих традицій та заборон цього дня
У п’ятницю, 21 березня, православні та греко-католики вшановують пам’ять святителя Кирила, єпископа Катанського, та святителя Хоми, патріарха Константинопольського. До переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новий календар це свято припадало на 3 квітня.
"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!
Святитель Кирило Катанський був єпископом міста Катанія на Сицилії у VIII столітті та прославився як чудотворець. За переказами, святитель Кирило вигнав багатьох бісів, зцілював хворих та проповідував християнство серед язичників.
Святитель Хома був патріархом Константинополя у VIII столітті, за часів боротьби з іконоборством. Він твердо відстоював шанування ікон та захищав традиції Церкви. За свою стійкість і відданість вірі був зарахований до лику святих.
Що можна робити 21 березня:
- Це сприятливий день для молитов, сповіді та причастя. Можна просити у святителів захисту від злих людей, душевного спокою та зцілення від недуг;
- Вважається, що добрі справи, зроблені 21 березня, принесуть людині добробут. Особливо важливо допомагати нужденним, подавати милостиню та підтримувати тих, хто у біді.
- У народних традиціях цей день вважався добрим для прибирання будинку, особливо для позбавлення від непотрібних речей, які могли нести негативну енергію.
Що не можна робити 21 березня:
- Сваритися і бажати комусь зла. Вважається, що будь-які конфлікти та лайка цього дня приваблять у життя людини нещастя та невдачі.
- Займатися тяжкою фізичною працею. Хоча легка робота вдома допускається, не можна перевтомлюватися. День краще присвятити молитві, відпочинку та спілкуванню із сім’єю.
- Не можна тримати у будинку зламані речі. Наші пращури вірили, що 21 березня слід позбутися старих і непотрібних предметів, інакше можна накликати бідність і застій у житті.
- Не варто виносити сміття після заходу сонця. Вважалося, що разом з ним можна "винести" з дому добробут та достаток.
Раніше "Телеграф" розповідав, скільки свят ми відзначатимемо у березні 2025 року. Ми підготували для вас календар подій.