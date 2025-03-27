Повільно, але неухильно. Чотири причини подорожчання квартир у Києві

Високий попит і обмежена пропозиція тиснуть на ринок нерухомості у столиці

По закінченні війни з РФ ринок житлової нерухомості Києва увійде у фазу активного відновлення. Очікується поступове, але стабільне зростання цін на квартири в межах 15–20% протягом перших двох років.

Про це "Телеграфу" розповів київський рієлтор Олександр Бойко. За його словами, першим ключовим чинником є відкладений попит і висока конкуренція за житло.

Більше читайте у публікації: "Ціни на квартири у Києві підуть вгору, але не різко. Чого чекати у разі досягнення миру".

— Велика кількість потенційних покупців, які через нестабільність відкладали придбання нерухомості, після миру активізуються на ринку. Повернення переселенців та відновлення бізнес-активності стимулюватимуть попит, особливо в сегментах комфорт-класу та новобудов. Уже зараз спостерігається зростання кількості запитів на купівлю житла, що свідчить про підготовку ринку до пожвавлення, — каже експерт з ринку нерухомості.

Другим чинником є обмежена пропозиція якісного житла. Значна частина житлового фонду пошкоджена або фізично зношена, що обмежує доступність якісних варіантів.

Нове будівництво потребує часу для реалізації, а забудовники діятимуть обережно через економічні ризики. А на вторинному ринку частина власників вичікуватиме подальшого зростання цін, чим зменшать доступні пропозиції.

Третім чинником є вплив іпотечних програм та державної підтримки.

— Якщо будуть запущені державні програми доступної іпотеки зі ставками до 7% річних, це сприятиме активізації ринку, особливо серед молодих сімей. Фінансова підтримка від міжнародних організацій та державні ініціативи можуть стимулювати забудовників до більш активного введення нових проєктів, — розповідає рієлтор.

Останнім чинником є те, що Київ залишається центром економічної та інвестиційної діяльності. Столиця традиційно є головним осередком ділової активності, що забезпечить стабільний приплив населення.

Великий попит з боку інвесторів, які розглядатимуть нерухомість як засіб збереження капіталу, сприятиме зростанню вартості житла.

Рієлтор підсумовує, що очікувати зниження цін не варто – Київ залишатиметься ключовим економічним і міграційним центром країни.

— Поєднання високого попиту, обмеженої пропозиції та можливих іпотечних програм створить на мою думку умови для зростання цін на 15–20% у перші два роки після встановлення миру, — каже Бойко.

Нагадаємо, раніше він назвав "Телеграфу" три чинники, що впливають на ринок нерухомості Києва.