Перепочинку майже не буде: коли ще чекати магнітні бурі в березні (календар)

Для розрізнення магнітних бур використовується індекс рівня потужності

Магнітні бурі ще кілька днів будуть кошмарити українців. На один день підуть на спад, а потім знову вдарять з новою силою.

"Телеграф" розповість про прогноз магнітних бур на 4 дні, що базується на даних, які надає Meteoagent. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9.

Магнітні бурі 24 березня

У понеділок, 24 березня, очікується сонячна активність з К-індексом 6 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям. Саме в цей день чутливим до геомагнітних збурень, рекомендується вжити запобіжних заходів, коли очікується продовження сильної магнітної активності.

Магнітні бурі 25 березня

У вівторок, 25 березня, очікується сонячна активність з К-індексом 6 (червоний рівень), що відповідає середнім магнітним бурям. Цього дня також рекомендується бути обережним.

Магнітні бурі 26 березня

Короткий період відносного спокою настане у середу, 26 березня. Прогнозують K-індекс 3 (показано зеленим кольором) — слабка геомагнітна активність, відносно спокійний день.

Магнітні бурі 27 березня

У четвер, 27 березня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень). Це буде помірна магнітна буря.

Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

У березні 2025 року очікується кілька магнітних бур різної сили:

Слабка магнітна буря відбудеться 26, 29, 30,31 числа місяця;

Магнітна буря середньої сили накриє Землю 28 числа;

Найсильніша магнітна буря очікується 24, 25, 27 березня.

Магнітні бурі — що це так, як вимірюються

Магнітна буря – явище, викликане регулярними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються у різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Для розрізнення магнітних бурів використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі. Будь-які магнітні бурі, які перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня. Крім того, під час магнітних бур високого рівня, такі джерела зв'язку, як вежі стільникового зв'язку, супутники, радіочастоти та GPRS, можуть зазнати збоїв у роботі. Під час магнітних бур, які досягають К-індексу 7 або 8, можна спостерігати полярні сяйва.

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