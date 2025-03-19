Холоду лишилося недовго: синоптики розповіли, коли в Україну повернеться очікуване тепло

Зовсім скоро тепла погода знову буде радувати українців

З 20 березня в Україні розпочнеться поступове потепління. Спочатку воно зачепить західні та північні області, а до кінця тижня охопить всю країну.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, екстремального тепла не варто очікувати, однак температури +8…+14°C будуть комфортними для більшості.

У Києві найближчої ночі та вранці 20 березня можливі невеликі опади у вигляді мокрого снігу, проте він швидко розтане.

У суботу, 22 березня, на всій території країни прогнозують суху та теплу погоду, за винятком Карпат і Закарпаття, де можливі короткочасні дощі. Температура повітря вночі коливатиметься від -2 до +4°C, вдень підніметься до +9…+14°C.

У неділю, 23 березня, опади можливі в центральних, північних та південних регіонах. Вночі та вранці прогнозують місцями невеликий та короткочасний туман. Температура повітря вночі від -1 до +5°C, вдень +8…+13°C.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що Україну накрила пилова буря. Небезпечне явище торкнеться Кіровоградської, Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.