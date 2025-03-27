Шансів немає: які підприємства точно не забронюють чоловіка

Якщо підприємство не виконує мобілізаційне завдання, то і надавати бронь воно не може

Військовозобов'язані чоловіки в Україні можуть бути заброньованими підприємствами, де вони працюють. Але підприємства мають відповідати певним критеріям.

Підприємство може забронювати працівників лише тоді, коли воно почало виконувати мобілізаційне завдання. Про це повідомив начальник відділу військового обліку та бронювання Миколаївського обласного ТЦК та СП Олег Чуб, коментуючи дві постанови щодо бронювання працівників.

Тобто підприємство документально оформити бронювання працівникам не може, якщо воно не почало виконувати мобілізаційне завдання.

Крім того, він зазначив, що усі бронювання, які були надані рішенням Мінекономіки або через Дію, чинні до 31 березня поточного року.

"Тобто такі підприємства повинні пройти підтвердження критичності і перебронювати своїх працівників. Якщо вони цього не зроблять, то 31 березня їхня відстрочка втратить силу", — резюмував начальник відділу військового обліку та бронювання Миколаївського обласного ТЦК та СП.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кого з чоловіків в Україні призвуть на службу з 1 квітня.