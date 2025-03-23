Тримайтеся міцніше: більшість областей України накриє потужний вітер (карта)

Де вітер буде найсильніший — дивіться в матеріалі "Телеграфу"

Погода в Україні з 24 березня після тепла дещо зміниться. Синоптики попереджають про перший рівень небезпечності через сильні пориви вітру.

За даними сервісу Ventusky, в Україні може бути посилення вітру до штормових значень. Судячи з кольорової шкали швидкості вітру, що відображена у правій частині карти, швидкість вітру переважно становить 20-40 км/год (зелені та блакитні відтінки).

У західних регіонах України (біля кордону з Польщею та Румунією) помітні жовто-оранжеві плями, що вказують на посилення вітру до 60-80 км/год. Особливо сильний вітер прогнозується у південно-західній частині країни. Загальний напрямок вітру, виходячи з напрямку ліній на карті, переважно південно-західний та західний.

На сході та півдні країни вітер слабший — в межах 10-30 км/год. У центральній частині України, включаючи Київ, прогнозується вітер середньої сили — близько 30-40 км/год.

Цей прогноз заснований на даних, що відображені на карті станом на 12:00. Протягом доби сила та напрямок вітру можуть змінюватись.

Як виглядають пориви вітру на карті за даними Ventusky 24 березня.

А ось 25 березня на більшості території України прогнозуються пориви вітру середньої сили. За даними карти на 12:00, швидкість вітру переважно знаходиться в діапазоні 20-40 км/год (світло-зелені та блакитні відтінки на карті).

Найбільш вітряна ситуація спостерігається у західних та південно-західних регіонах країни, де швидкість пориві вітру місцями досягає 50-60 км/год (жовто-оранжеві ділянки на карті). Особливо це помітно біля кордону з Румунією та Молдовою.

Напрямок вітру, судячи з ліній на карті, переважно західний та південно-західний.

Як виглядають пориви вітру за даними Ventusky 25 березня.

Варто зазначити, що такі довгострокові прогнози зазвичай будуються на підставі історичних даних, а тому картина в прогнозі може сильно відрізнятися від реальної ситуації.

Що каже Укргідрометцентр

За даними синоптиків Укргідрометцентру, вдень 24 березня в Україні, крім Прикарпаття, Закарпаття та Луганщини, пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено перший рівень небезпечності — жовтий.

Рекомендації:

Утримайтеся від перебування на вулиці під час посилення вітру.

Закріпіть предмети на балконах та подвір'ях.

Будьте уважні на дорогах, особливо на відкритих ділянках.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій телефонуйте за номером 101.

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