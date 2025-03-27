Ще одна лазівка у санкціях: росіяни знайшли спосіб отримати ключовий компонент для виготовлення пороху

Деякі заводи, на які піде кислота, перебувають у списку санкцій

Росія має намір налагодити постачання реагентів для створення вибухівки, замовивши їх у компанії з виробництва добрив. Оскільки вони не підпадають під західні санкції, то Москва може їх закуповувати за кордоном практично без перешкод.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на документи про угоду. Зазначається, що Росія замовила десятки тисяч тонн азотної кислоти та азотно-сірчаної кислотної суміші для заводів, які пов’язані з АТ "Спецхімія". Це підприємство є одним із найбільших виробників вибухових речовин у РФ.

Контракти розмістили російські виробники добрив EuroChem Group AG та UralChem JSC, які є "дочками" "Спецхімії". Ці компанії досі уникали жорсткого санкційного тиску, оскільки добрива критично важливі для підтримки стабільності ринку продовольства.

Видання зазначає, що згідно з документами лише 11 заводів мають отримати кислоти, проте частина з них потрапила під обмеження західних країн через допомогу російській воєнній машині. Яку частину кислоти справді буде використано для виробництва добрива, а яка піде на військові потреби, видання дізнатися не змогло.

Азотна кислота є центральним компонентом для виготовлення пластичної вибухівки та нітроцелюлози, яка є основним компонентом сучасних порохів. За розрахунками авторів матеріалу, судячи з обсягів постачання кислот, російські компанії зможуть виробляти не менше 6,5 тисяч 152-мм снарядів на день.

Як повідомлялося раніше, після переговорів з американцями в Саудівській Аравії, в Росії чекають послаблення санкційного тиску на постачання добрив та продуктів харчування. Хоча проти них санкції не вводилися, проте росіяни натрапляють на труднощі у суміжних сферах, наприклад, з фрахтуванням суден чи страховкою.