Отдыха почти не будет: когда еще ждать магнитные бури в марте (календарь)

Для различения магнитных бурь используется индекс уровня мощности

Магнитные бури еще несколько дней будут кошмарить украинцев. На один день упадут, а затем снова ударят с новой силой.

"Телеграф" расскажет о прогнозе магнитных бурь на 4 дня, который базируется на данных, предоставляемых Meteoagent. Измеряется геомагнитная активность по шкале от 0 до 9.

Магнитные бури 24 марта

В понедельник, 24 марта, ожидается солнечная активность с К-индексом 6 (красный уровень), соответствующая сильным магнитным бурям. Именно в этот день чувствительным к геомагнитным возмущениям, рекомендуется принять меры, когда ожидается продолжение сильной магнитной активности.

Магнитные бури 25 марта

Во вторник, 25 марта, ожидается солнечная активность с К-индексом 6 (красный уровень), соответствующая средним магнитным бурям. В этот день также рекомендуется соблюдать осторожность.

Магнитные бури 26 марта

Короткий период относительного покоя придет в среду, 26 марта. Прогнозируют K-индекс 3 (показан зеленым цветом) — слабая геомагнитная активность, относительно спокойный день.

Магнитные бури 27 марта

В четверг, 27 марта, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень). Это будет умеренная магнитная буря.

Важно отметить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

В марте 2025 года ожидается несколько магнитных бурь разной силы:

Слабая магнитная буря произойдет 26, 29, 30,31 числа месяца;

Магнитная буря средней силы накроет Землю 28 числа;

Самая сильная магнитная буря ожидается 24, 25, 27 марта.

Магнитные бури – что это так, как измеряются

Магнитная буря – явление, вызванное постоянными вспышками и взрывами на Солнце, в итоге которых выделяется существенное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро двигаются по разным направлениям, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными бурями или солнечными бурями.

Для различения магнитных бурь используется индекс уровня мощности, известный как К-индексы. Колебания в частях от К-индекса 1 до К-индекса 4 считаются незначительными и часто остаются незамеченными для жителей Земли. Любые магнитные бури, превышающие К индекс 5, классифицируются как бури красного уровня. Кроме того, во время магнитных бурь высокого уровня такие источники связи, как башни сотовой связи, спутники, радиочастоты и GPRS, могут испытать сбои в работе. Во время магнитных бурь, достигающих К-индекса 7 или 8, можно наблюдать полярные сияния.

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