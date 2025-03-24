І знову Сонце "тішить". На Землі вирує 6-бальна магнітна буря, що буде цими днями

На графіку є чотири "червоні" та один "оранжевий" дні

На Землі знову почала вирувати магнітна буря, яка триматиметься не один день. Астросиноптики прогнозують, що вона не зникне майже до кінця тижня.

У понеділок, 24 березня, на Землю прибув викид корональної маси (СМЕ), хоча він мав прилетіти ще 24 години тому. Цей удар все одно викликав геомагнітні шторми, як повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

За їх словами, такий удар може спричинити як незначні магнітні бурі G1, так і помірні G2. Крім того, ймовірність штормів збільшиться, коли Земля проходитиме через намагнічений слід від СМЕ.

Магнітні бурі 21-23 березня

Водночас, згідно з оновленим графіком геомагнітних штормів на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу наразі, 24 березня, на Землі тримається 6-бальна магнітна буря. Вона прогнозується і протягом 25 та 26 березня.

Її сила, ймовірно, впаде до 5 балів 27 березня. А вже на наступний день передбачається середній геомагнітний шторм в 4 бали.

Упродовж вихідних очікується низька сонячна активність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні наприкінці березня.