Ведучий Комаров відновив легендарний символ міста в Запоріжжі: що він зробив (відео)

Жест телеведучого миттєво привернув увагу запоріжців

Відомий ведучий програм "Світ навиворіт" і "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", який часто здивовує своїми нестандартними підходами до різних тем, нещодавно завітав до Запоріжжя. Але його візит залишив неабиякий слід у пам'яті місцевих жителів, адже чоловік вирішив зробити не просто звичайну подорож містом, а влаштувати цілу акцію.

Як повідомляє "Телеграф", з'явився Дмитро Комаров у місті ефектно — приїхав на легендарному "Запорожці", який зараз є символом епохи СРСР. Однак, є нюанс: стара машина їхала на буксирі.

На цьому дивні вчинки не закінчилися — телеведучий культову автівку на металобрухт. Цей жест миттєво привернув увагу запоріжців, які здивовано й уважно слідкували за раритетом на колесах по вулицях.

"Звісно, робочу машину я б ніколи не віддав — тим паче "Запорожець"", — прокоментував Комаров.

Ведучий у своїй типічній манері не залишив без уваги й цікавий момент, підкресливши важливість турботи про довкілля та необхідність екологічного підходу до проблеми утилізації, назвавши це "другим життям для автомобіля".

І хоча "Запорожець", який поїхав на металобрухт, залишився лише частиною історії, ця подія стала ще однією яскравою главою в мандрівках Комарова.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 11 листопада 2022 року стало важливим днем для всіх українців, адже наші військові визволили Херсон. У звільнене місто приїхав і телеведучий та мандрівник Дмитро Комаров, де сфотографувався з кавуном.