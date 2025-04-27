Де в Україні пішов сніг наприкінці квітня: перегляньте відео погодного дива

Відома синоптикиня попереджала про опади

У Сумах люди зустріли кінець квітня досить несподівано — зі снігом. Попри те, що передостанній місяць весни вже майже завершений, у місті знову випав сніг, і це, без сумніву, стало справжнім сюрпризом для жителів.

Про це повідомили в місцевому пабліку. На відео в соцмережах потрапив кадр, як падає сніг і водночас швидко тане.

Згідно з прогнозом, у ніч проти 27 квітня температура в Сумах опускалася до +5 градусів, а вранці — до +3. Удень повітря прогріється до 8 градусів вище нуля, але вже ближче до вечора температура знову знизиться до +5. Вітер буде помірним, зі швидкістю 1-4 м/с, а ймовірність опадів протягом дня залишатиметься на рівні 24-39%. Вечір для сум'ян обіцяє бути без дощу, із ясним небом.

Скриншот прогнозу погоди в Сумах на 27 квітня

Як можна спостерігати на фото, протягом тижня сніг людей не "порадує", а ближче до 3 травня в обласному центрі Сумщини потепліє.

Синоптикиня Наталка Діденко раніше зауважила, що на Провідну неділю (27 квітня) в Україні передбачається здебільшого сонячна, але холодна погода. Лише на сході та північному сході країни можливі невеликі дощі. "На Сумщині вночі навіть можливий мокрий сніг", — написала фахівчиня.

Схоже, що в Сумах зима ще не сказала своє останнє слово й сніг — це тільки одна зі сторінок непередбачуваної погоди.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після періоду теплої та сухої погоди в Україні очікуються дощі та зливи. Суттєве погіршення погодних умов синоптики прогнозують на останні вихідні квітня та перші вихідні травня.