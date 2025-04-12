Росія може розмістити в космосі ядерну зброю. Рютте заявив про занепокоєння НАТО

Космос дуже важливий для стримування та оборони Альянсу, наголосив він

Росія розглядає можливість розмістити ядерну зброю у космосі — у НАТО стривожені її наміром. Генсек Альянсу Марк Рютте назвав цей розвиток подій "тривожним".

Про це він сказав в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag. У НАТО також побоюються, що Росія в майбутньому зможе вести війни в космосі, використовуючи ядерну зброю проти супутників.

"Ми знаємо про повідомлення, що Росія вивчає можливість розміщення ядерної зброї в космосі", – сказав генсек НАТО.

За словами Рютте, можливості Москви в космосі застарілі. Вони не є на одному рівні із Заходом.

"Тому розробка ядерної зброї в космосі – це спосіб для Росії покращити свої можливості. Це викликає велике занепокоєння", — наголосив глава Альянсу.

Рютте нагадав, що це було б порушенням Договору про космос 1967 року, який було ініційовано Сполученими Штатами і Радянським Союзом. Договір покликаний забезпечити мирне використання космічного простору та забороняє розміщення в космосі зброї масового знищення.

Генсек НАТО додав, що космос дуже важливий для стримування і оборони Альянсу. За його словами, країни НАТО адаптуються до нових викликів у космосі. Вони обмінюються розвідданими та створюють національні космічні командування. Також розробляються більш маневрові та краще захищені супутники меншого розміру.

"Останніми роками космос стає дедалі більш переповненим, небезпечним і непередбачуваним. Ми знаємо, що конкуренція в космосі жорстока і стає дедалі запеклішою. І не лише в комерційному плані. Це впливає на всю нашу безпеку", – зазначив Рютте.

Крім того, він вперше анонсував посилення супутникового спостереження за Арктикою. Адже Китай і Росія все частіше використовують нові морські шляхи і мілітаризують її.

"Супутники можуть допомогти нам відстежувати пересування на суші й на морі, а також забезпечити нашим військам надійний і безпечний зв'язок", — резюмував Рютте.

Як повідомляв "Телеграф", Україна створює свої космічні війська. До 2030 року Київ планує мати власні супутники для оборонних цілей та власну систему сповіщень про повітряні тривоги та контроль за космічним простором.