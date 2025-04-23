Таємниця стародавнього цвинтаря: скелети в одній із могил здивували дослідників (фото)

Майже всі поховані на цвинтарі — жінки

Середньовічний цвинтар неподалік аеропорту Кардіффа (столиця Уельсу), виявлений минулого року, продовжує вражати археологів своїми загадками. Там було знайдено десятки скелетів, що лежать у незвичайних позах, а також несподівані артефакти.

Тепер дослідники дізналися, що майже всі поховані на цвинтарі — жінки, і хоча на їх кістках видно сліди зносу, що вказують на те, що вони виконували важку ручну роботу, є також дивовижні ознаки багатства та розкоші. Про це повідомляє BBC.

Також черговою загадкою вважаються останки однієї жінки, які, ймовірно, просто скинули туди. При цьому решта людей були поховані з великою обережністю.

"Щоразу, коли ми думаємо, що зрозуміли щось, з’являється щось ще, і картина стає ще більш інтригуючою", — сказав Енді Сімен з університету Кардіффа, який керує проєктом.

Дослідникам вдалося виявити 39 дорослих скелетів, що лежать у могилах, висічених у товстій вапняковій основі. Повний аналіз все ще продовжується, але вважається, що всі, крім одного, є жіночими.

Поховання. Фото: ВВС

"Я поки не зовсім розумію, що це означає. Можливо, це якась особливість цієї спільноти, або це може бути просто один цвинтар у ширшому ландшафті, або в іншій частині цвинтаря поховано більше чоловіків", — сказав доктор Сімен.

Також було знайдено скелети двох дітей. Їхні поховання також мають деякі інтригуючі особливості.

"Земля, використана для засипки могили, виглядає дещо інакше, ніж у могилах дорослих. Він темніший і здається органічнішим, так що, можливо, між похованням дорослих і похованням цих двох дітей пройшов якийсь час — це ще загадковіше", — пояснила доктор Меріон Шайнер, археолог з Кардіффського університету.

Поховання. Фото: ВВС

У могилах були знайдені осколки кераміки та тонке гравійоване скло.

"Ймовірно, його виробляли в Леванті — на території Єгипту, — а потім, як ми вважаємо, на півдні Франції з нього виготовляли судини, і, ймовірно, він прибув сюди разом із вином у бочках", — зазначила вона.

Поховання. Фото: ВВС

Присутність цих предметів передбачає, що це була звичайна спільнота. І кожну людину тут було поховано з кропіткою турботою, деякі лежали плазом, інші скорчившись, усе обличчям зі сходу на захід. Команда поки не знає, чому з однією жінкою, кинутою в яму, обійшлися настільки по-іншому, але вважає, що вона могла бути ізгоєм чи злочинницею. Її кістки відвезли до лабораторії університету Кардіффа, щоб дізнатися про неї більше.

Остеолог Кеті Файлас вважає, що жінці було близько 35 чи 40 років. На її скелеті видно перелом руки, що зажив, а зуб був інфікований і мав абсцес, що оголив коріння і, мабуть, завдавав біль.

Було встановлено, що всі поховані люди дотримувалися дуже послідовної дієти, яка ґрунтується на великій кількості вуглеводів, але не на великій кількості м’яса. При цьому риби в їхньому раціоні не було зовсім.

Поховання. Фото: ВВС

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Англії знайшли незвичайне стародавнє поховання. Вважається, що такі поховання асоціюються з багатими людьми, оскільки зазвичай у них знаходять усілякі дорогоцінні предмети.