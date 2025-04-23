Тайна древнего кладбища: скелеты в одной из могил удивили исследователей (фото)

Почти все похороненные на кладбище — женщины

Средневековое кладбище недалеко от аэропорта Кардиффа (столица Уэльса), обнаруженное в прошлом году, продолжает поражать археологов своими загадками. Там были найдены десятки скелетов, лежащих в необычных позах, а также неожиданные артефакты.

Теперь исследователи узнали, что почти все похороненные на кладбище — женщины, и хотя на их костях видны следы износа, указывающие на то, что они выполняли тяжелую ручную работу, присутствуют также удивительные признаки богатства и роскоши. Об этом пишет BBC.

Также очередной загадкой считаются останки одной женщины, которые, вероятно, были просто сброшены туда. При этом все остальные люди были похоронены с большой осторожностью.

"Каждый раз, когда мы думаем, что поняли что-то, появляется что-то еще, и картина становится еще более интригующей", — сказал Энди Симен из Кардиффского университета, который руководит проектом.

Исследователям удалось обнаружить 39 взрослых скелетов, лежащих в могилах, высеченных в толстом известняковом основании. Полный анализ все еще продолжается, но считается, что все, кроме одного, являются женскими.

Захоронение. Фото: ВВС

"Я пока не совсем понимаю, что это значит. Возможно, это какая-то особенность этого сообщества, или это может быть просто одно кладбище в более широком ландшафте, или в другой части кладбища похоронено больше мужчин", — сказал доктор Симен.

Также были найдены скелеты двух детей. Их захоронения также имеют некоторые интригующие особенности.

"Земля, использованная для засыпки могилы, выглядит несколько иначе, чем в могилах взрослых. Он темнее и кажется более органичным, так что, возможно, между захоронением взрослых и захоронением этих двух детей прошло какое-то время — это еще более загадочно", — пояснила доктор Мэрион Шайнер, археолог из Кардиффского университета.

Захоронение. Фото: ВВС

В могилах были найдены осколки керамики и тонкое гравированное стекло. Симен говорит, что стекла встречается редко, и места его обнаружения имеют весьма значительный статус.

"Вероятно, его производили в Леванте — на территории Египта, — а затем, как мы полагаем, на юге Франции из него изготавливали сосуды, и, вероятно, он прибыл сюда вместе с вином в бочках", — отметила она.

Захоронение. Фото: ВВС

Присутствие этих предметов предполагает, что это было не обычное сообщество. И каждый человек здесь был похоронен с кропотливой заботой, некоторые лежали плашмя, другие скорчившись, все лицом с востока на запад. Команда пока не знает, почему с одной женщиной, брошенной в яму, обошлись столь по-другому, но полагает, что она могла быть изгоем или преступницей. Ее кости отвезли в лабораторию Кардиффского университета, чтобы узнать о ней больше.

Остеолог Кэти Файлас считает, что женщине было около 35 или 40 лет. На ее скелете виден заживший перелом руки, а зуб был инфицирован и имел абсцесс, обнаживший корни и, должно быть, причинявший боль.

Было установлено, что все захороненные люди придерживались очень последовательной диеты, основанной на большом количестве углеводов, но не на большом количестве мяса. При этом рыбы в их рационе не было совершенно.

Захоронение. Фото: ВВС

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Англии нашли необычное древнее захоронение. Считается, что подобные захоронения ассоциируются с богатыми людьми, поскольку обычно в них находят всякие драгоценные предметы.