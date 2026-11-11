Батьківщина Путіна пережила наймасованішу атаку з початку війни. Пожежу видно аж з Естонії

У Пулково затримали понад 30 рейсів на виліт і скасували шість, а в Усть-Лузі аварійно відключилася трансформаторна підстанція

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У ніч на 11 листопада безпілотники атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області Росії. Після влучань у портовій зоні спалахнула масштабна пожежа, над об’єктом піднялася заграва, яку видно за десятки км

Усть-Луга є одним із ключових експортних вузлів Росії на Балтиці. Фото: Exilenova+ Джерело: Exilenova+

Видно кілька осередків займання Джерело: Відкриті джерела

"Телеграф" розповідає про результати нічної атаки на Ленінградську область. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив про 146 збитих над регіоном БПЛА. За кількістю дронів ця атака стала наймасованішою для області від початку війни.

Заграву видно з Естонії Джерело: Відкриті джерела

Зазначимо, Ленінградська область особливо важлива для глави РФ Володимира Путіна, бо є його батьківщиною. Він народився у радянському Ленінграді (зараз Санкт-Петербург).

Заграву над Усть-Лугою видно за десятки кілометрів

Дрозденко підтвердив влучання безпілотників у портову зону та займання після удару. За його словами, пожежу намагаються ліквідувати. В Усть-Лузі також сталося аварійне відключення трансформаторної підстанції.

Увага! Деякі відео містять ненормативну лексику

Жителі регіону повідомляли про вибухи та роботу протиповітряної оборони. Місцеві жителі показали відео масштабної пожежі з Кінгісепського району Ленінградської області. Заграву видно за десятки кілометрів від порту, зокрема із сусідньої Естонії.

Сервіс NASA FIRMS, який відстежує пожежі по всьому світу, цієї ночі зафіксував теплову аномалію на території нафтового порту.

Теплова аномалія на території порту. Карта: t.me/paperpaper

У Петербурзі закликають ховатися, літаки затримують

У Невському районі Санкт-Петербурга через гучномовці попереджали про небезпеку безпілотників на території міста. Мешканців закликали перейти в безпечні місця.

"Усім пройти в укриття", – оголошували через гучномовці в Невському районі.

В аеропорту Пулково понад 30 рейсів затримано на виліт, шість скасовано. На приліт затримується близько 20 рейсів, ще 18 перебувають у статусі "очікуйте на посадку".

Чому порт Усть-Луга важливий для Росії

Усть-Луга – один із найбільших морських торгівельних портів Росії та ключових експортних вузлів країни на Балтиці. Він розташований у Фінській затоці, приблизно за 100–150 км від Санкт-Петербурга, і працює з 2001 року.

Порт має термінали для перевалки нафти, нафтопродуктів, вугілля, сірки, мінеральних добрив, газового конденсату, ЗПГ та контейнерних вантажів. Він має стратегічне економічне значення для Росії та її військово-промислового комплексу.

Цієї ночі Усть-Луга зазнала щонайменше дев’ятої атаки за час війни. У березні 2026 року українські безпілотники тричі влучали в порт. Тоді пожежа на певний час загальмувала його роботу, а гасіння тривало близько тижня – до 3 квітня. Наступні атаки безпілотників на порт відбулися 6 липня, 14 серпня та 1 вересня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після одного з попередніх ударів росіяни були змушені зупинити транзит нафти до Усть-Луги після атак українських БПЛА.