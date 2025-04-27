Крысы могут научить нас правильно худеть: ученые объяснили, как мозг регулирует аппетит

Определенные процессы контроля аппетита являются автоматическими

Ученые исследовали на грызунах, как мозг контролирует, когда мы начинаем есть и когда останавливаемся. Это помогает понять, почему так трудно соблюдать диеты и есть ли у нас действительно свобода выбора в отношении пищи.

Как сообщает "The New York Times", Харви Дж. Грилл, невролог из Университета Пенсильвании, провел эксперимент на крысах. Он удалил большую часть их мозга, оставив лишь ствол, отвечающий за основные функции, как сердцебиение и дыхание.

Эти крысы не могли видеть или помнить, но все равно могли регулировать, сколько пищи они потребляют. Когда им давали редкую пищу, они останавливались, когда чувствовали, что наелись. Это стало важным открытием, показавшим, что чувство сытости не всегда зависит от нашего сознания.

В последние десятилетия ученые также обнаружили, что животные получают сигналы от мозга, которые определяют калорийность пищи еще до того, как они ее отведают. Мозг может оценивать энергетическую ценность по виду пищи, а нейроны активируются сильнее, когда животные видят высоко калорийную пищу, например арахисовое масло.

Кроме того, когда еда попадает в желудок и кишечник, активность нейронов меняется. К примеру, нейробиолог Закари Найт обнаружил, что нейроны в кишечнике помогают мозгу определять калорийность пищи еще во время ее переваривания.

"Нейроны делали прогноз. Мышь смотрит на еду. Мышь предполагает, сколько калорий она съест", — отметил исследователь.

Эти процессы контроля аппетита являются автоматическими. Хотя мы можем сознательно решать, есть или нет, мозг часто "одерживает верх", и мы можем поддаваться инстинктивным желаниям. Сейчас ученые также определяют, как новые препараты для снижения веса, такие как Ozempic, влияют на эти нейронные процессы. Они могут помочь контролировать аппетит, изменяя активность нейронов в мозге.

Все эти открытия позволяют глубже понять, как мозг регулирует наш аппетит, и это может помочь в разработке новых способов борьбы с ожирением.

Ранее "Телеграф" сообщал, что поведение крыс и мышей заставило исследователей предположить, что животные обладают почти "магическим" умением "слышать запахи".