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Символ потойбіччя? У Мексиці знайшли унікальний артефакт, який проливає світло на Імперію ацтеків (фото)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Ацтеки жили зокрема й на території сучасного Мехіко Новина оновлена 13 травня 2025, 14:20
Ацтеки жили зокрема й на території сучасного Мехіко. Фото Колаж "Телеграф"

Артефакт виготовлений ​​з обсидіану

У Мехіко (столиця Мексики) серед стародавніх людських останків виявили предмет, який дав нове розуміння Імперії ацтеків — держави, що існувала з 14 по 16 століття в Центральній Америці та включала центральну частину сучасної Мексики. Археологи знайшли "косу" або "лезо" між двома людськими черепами на місці здійснення ритуалів.

Як розповідає Yahoo News, це — темно-зелений інструмент. За словами археолога Дієго Матадамас-Гомори знахідка є унікальною. Хоча зв'язки між косою та Похмурим Женцем, який збирає душі померлих, виникли у 14 століття в Європі, предмет, знайдений у Темпло Майор у сучасному Мехіко, має схожу форму, а ймовірно, подібний сенс.

"Оскільки він був розташований дуже близько до цих людських черепів, він, ймовірно, щось пов'язане з мертвими або підземним світом. Наразі у всьому світі існує лише один такий виріб, і я дуже заінтригований. Він гарний і складний, і його виготовлення вимагало великої спеціалізації. Цей артефакт негострий, ним нічого не можна різати, тому це символ. Ми називаємо його косою для порівняння, але не знаємо, що це таке", — розповів Матадамас-Гомора.

Коса завдовшки 10 сантиметрів має на кінці заглиблення. Це говорить про те, що колись вона була закріплена на ручку. Артефакт виготовлений ​​з обсидіану, зібраного в місті Пачука. Це — вулканічне скло, з якого виготовляли леза, ювелірні вироби та мініатюрні предмети, що розміщувалися в могилах та місцях жертвоприношень.

Хто такі ацтеки

Ацтеки є найбільшим індіанським народом Мексики, який прийшов у центральну частину країни з півночі в XII столітті. Вважається, що в 1325 році вони почали будувати свою столицю — Теночтітлан (на місці сучасного Мехіко). Теночтітлан поступово став столицею імперії, яка розкинулася далеко за межі Мексиканської долини. Вони зводили величезні піраміди, які за розмірами можна порівняти з єгипетськими. Ацтеки мали еквівалент грошей (какао-боби) а дітей з 5-річного віку навчали у спеціальних школах.

Як розповідав "Телеграф", у жовтні 2022 року у Києві на Подолі було знайдено групу печер, про існування яких раніше знали лише місцеві мешканці. ЇДослідження дозволило археологам дійти висновку, що це штучно створені підземелля, які належать до періоду Середньовіччя.

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