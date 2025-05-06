У Німеччині знайшли старовинне кладовище. Археологи відкопали понад 100 скелетів (фото)

Точні розміри кладовища не відомі і досі

У Німеччині археологи знайшли старовинне та дуже рідкісне кладовище з кіньми. Наразі виявили понад 100 скелетів тварин та рештки однієї людини.

Про це повідомляє The Independent, посилаючись на Німецьке державне відомство з охорони пам'яток (LAD). Зазначається, що сенсаційну знахідку виявили у Штутгарті.

"Ці поховані коні були частиною римського кавалерійського підрозділу другого століття нашої ери, відомого як Ала, який був більшим за звичайні легіони, маючи понад 5400 або 5100 чоловіків, що діяли на території сучасної південно-західної Німеччини", — йдеться у матеріалі.

Кладовище з конями у Німеччині

Як кажуть дослідники, цей легіон у період свого розквіту був одним із найважливіших римських військових об'єктів. У нього могло входити понад 700 коней. За радіовуглецевим датуванням, знайденим археологами кісткам сотні років, адже коні, ймовірно, жили у II столітті.

Розкопки у Штутгарті в районі Бад-Каннштатт почались у 2024 році і за цей час було знайдено понад 100 скелетів коней. На думку дослідників, коли гинула тварина, її ховали на цьому цвинтарі. Тоді він був розміщений за 400 м від кінного замку та на відстані 200 м від населення. Однак наразі, як видно на фото, на місці кладовища побудоване місто.

Скелет коня з кладовища у Штутгарті

Археологи також звернули увагу на те, як саме ховали коней, їх не просто кидали у ями, а клали на бік з витягнутими чи зігнутими ногами. До того ж ймовірніше кожна з могил мала свою табличку, адже нашарування решток тварин майже не зустрічається.

"Здається, що коні не всі загинули одночасно під час великої події, такої як битва чи епідемія", – сказала археолог Сара Рот з LAD.

Вона вважає, що більшість з похованих у Штутгарті коней гинули під час участі у боях та від отриманих травм. Однак дослідник і досі не можуть сказати, які розміри має кладовище.

До того ж археологи виявили на кладовищі з конями скелет чоловіка римської епохи. Його поховали на животі і без особистих речей. Дослідники вважають, що він був чужинцем та не дуже шанованим у суспільстві.

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