Археологи випадково розкопали таємну резиденцію Пап під Римом

Про неї забули на цілих 800 років

У центрі Рима знайшли таємну резиденцію Пап, яка пробула під землею щонайменше вісім століть. Робітники випадково натрапили на неї, коли готували місто до Ювілейного року 2025.

Цей палац був домівкою для пап від 9 до 13 століття, задовго до того, як Ватикан став їхнім постійним місцем проживання. Про це йдеться у новому матеріалі The Independent.

Дослідники вважають, що знайдені споруди можуть належати до Патріархату — резиденції релігійних лідерів, яка складалася з великої приймальної зали, що називалася монументальною базилікою. Протягом Середньовіччя структура неодноразово розширювалася та оновлювалася, перетворившись на офіційну резиденцію Папи.

Будівництво оборонних стін навколо базиліки відбувалося в період частих набігів сарацинів на Рим, а також під час внутрішніх конфліктів між аристократичними родинами міста. Лише в 1305 році папська столиця була перенесена з Патріархату до Авіньйону у Франції, а згодом до Ватикану.

Після перенесення папського престолу до Ватикану необхідність захищати Патріархат зникла, і стіна втратила свою функціональність та була похована, а всі згадки про неї втрачені.

Міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано назвав знахідку черговим доказом багатства території Риму, яка є "невичерпною шахтою археологічних скарбів". За його словами, кожен камінь розповідає свою історію, і завдяки цим знахідкам археологи зможуть дізнатися більше про минуле.

Раніше "Телеграф" писав, чому обране новим Папою ім'я є досить значущим і чим воно символічне для України. Нагадаємо, Папа обрав ім'я Лев XIV.