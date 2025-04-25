Археологи в Перу виявили 5000-річні останки аристократки з унікальними артефактами (фото)

Місто Карал розташоване в долині Супе, приблизно за 180 кілометрів

Археологи знайшли в Перу 5000-річні останки аристократичної жінки. Їй було від 20 до 35 років.

Знахідку було виявлено у четвер, 24 квітня. Про це повідомляє Yahho News.

"Те, що було виявлено, відповідає жінці, яка, очевидно, мала підвищений статус елітної жінки", — сказав археолог Девід Паломіно.

Що знайшли археологи в Перу

Паломіно сказав, що останки жінки були ретельно збережені в шарах тканини з мантією з пір'я ара. У ньому була її шкіра, а також частина її нігтів і волосся.

Жінку поховали з дзьобом тукана, кам'яною чашею та солом'яним кошиком. Фото AFP-

За попередніми даними, жінці було 20-35 років і її зріст складав близько 150 см. Паломіно додав, що "загалом вважалося, що правителі були чоловіками, або вони займали більш помітні ролі в суспільстві". Проте знахідка аристократки свідчить про те, що жінки були важливою частиною стародавньої цивілізації каралів.

Останки перуанських знатних жінок. Фото - REUTERS

Команда представила репортерам міністерства культури Перу похоронний костюм жінки, який включав дзьоб тукана, кам'яну чашу та солом'яний кошик. Точна дата її поховання не встановлена.

Фото AFP

Дворянку знайшли в Асперо, яке раніше було муніципальним сміттєзвалищем, перш ніж у 1990-х роках стало місцем археологічних розкопок. Цивілізація каралів, одна з найдавніших у Південній Америці, існувала приблизно з 3000 до нашої ери, приблизно в той же час, що й інші великі цивілізації в Месопотамії, Єгипті та Китаї.

Місто Карал розташоване в долині Супе, приблизно за 180 кілометрів (113 миль) на північ від столиці Ліми. У 2009 році він був оголошений об'єктом всесвітньої спадщини ООН.

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