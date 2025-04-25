Археологи в Перу виявили 5000-річні останки аристократки з унікальними артефактами (фото)
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Місто Карал розташоване в долині Супе, приблизно за 180 кілометрів
Археологи знайшли в Перу 5000-річні останки аристократичної жінки. Їй було від 20 до 35 років.
Знахідку було виявлено у четвер, 24 квітня. Про це повідомляє Yahho News.
"Те, що було виявлено, відповідає жінці, яка, очевидно, мала підвищений статус елітної жінки", — сказав археолог Девід Паломіно.
Що знайшли археологи в Перу
Паломіно сказав, що останки жінки були ретельно збережені в шарах тканини з мантією з пір'я ара. У ньому була її шкіра, а також частина її нігтів і волосся.
За попередніми даними, жінці було 20-35 років і її зріст складав близько 150 см. Паломіно додав, що "загалом вважалося, що правителі були чоловіками, або вони займали більш помітні ролі в суспільстві". Проте знахідка аристократки свідчить про те, що жінки були важливою частиною стародавньої цивілізації каралів.
Команда представила репортерам міністерства культури Перу похоронний костюм жінки, який включав дзьоб тукана, кам'яну чашу та солом'яний кошик. Точна дата її поховання не встановлена.
Дворянку знайшли в Асперо, яке раніше було муніципальним сміттєзвалищем, перш ніж у 1990-х роках стало місцем археологічних розкопок. Цивілізація каралів, одна з найдавніших у Південній Америці, існувала приблизно з 3000 до нашої ери, приблизно в той же час, що й інші великі цивілізації в Месопотамії, Єгипті та Китаї.
Місто Карал розташоване в долині Супе, приблизно за 180 кілометрів (113 миль) на північ від столиці Ліми. У 2009 році він був оголошений об'єктом всесвітньої спадщини ООН.
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