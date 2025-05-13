Символ потустороннего мира? В Мексике нашли уникальный артефакт, проливающий свет на Империю ацтеков (фото)

Артефакт изготовлен из обсидиана

В Мехико (столица Мексики) среди древних человеческих останков обнаружили предмет, который дал новое понимание Империи ацтеков — государства, существовавшего с 14 по 16 века в Центральной Америке и включавшей центральную часть современной Мексики. Археологи нашли "косу" или "лезвие" между двумя человеческими черепами на месте совершения ритуалов.

Как рассказывает Yahoo News, это – темно-зеленый инструмент. По словам археолога Диего Матадамас-Гомори, находка уникальна. Хотя связь между косой и Мрачным Женцем, собирающим души умерших, возникла в 14 веке в Европе, предмет, найденный в Темпло Майор в современном Мехико, имеет схожую форму, и вероятно, подобный смысл.

"Поскольку он был расположен очень близко к этим человеческим черепам, он, вероятно, как-то связан с мертвыми или подземным миром. В настоящее время во всем мире существует только одно такое изделие, и я очень заинтригован. Он красивый и сложный, и его изготовление требовало большой специализации. Этот артефакт неострый, им ничего нельзя резать, потому это символ. Мы называем его косой для сравнения, но не знаем, что это такое", – рассказал Матадамас-Гомора.

Коса длиной 10 сантиметров имеет на конце углубление. Это говорит о том, что когда-то она была закреплена на ручку. Артефакт изготовлен из обсидиана, собранного в городе Пачука. Это вулканическое стекло, из которого изготовляли лезвия, ювелирные изделия и миниатюрные предметы, что размещались в могилах и местах жертвоприношений.

Кто такие ацтеки

Ацтеки является величайшим индейским народом Мексики, пришедшим в центральную часть страны с севера в XII веке. Считается, что в 1325 году они начали строить свою столицу – Теночтитлан (на месте современного Мехико). Теночтитлан постепенно стал столицей империи, раскинувшейся далеко за пределы Мексиканской долины. Они возводили огромные пирамиды, которые по размерам сопоставимы с египетскими. Ацтеки имели эквивалент денег (какао-бобы), а детей с 5-летнего возраста обучали в специальных школах.

Как рассказывал "Телеграф", в октябре 2022 года в Киеве на Подоле была найдена группа пещер, о существовании которых раньше знали только местные жители. Исследование позволило археологам сделать вывод, что это искусственно созданные подземелья, относящиеся к периоду Средневековья.