Тут свого часу був і форпост давньоруського Києва, й костел: де знаходиться ця вулиця

Ця вулиця відображає тисячолітню історію міста, зберігаючи археологічні свідчення та архітектурні пам'ятки різних епох

Юрківська вулиця на Подолі – це не просто частина сучасного Києва, а справжній історичний артефакт, що зберігає пам’ять про давньоруські часи. Саме тут, у місцевості, відомій як урочище Юрковиця, за припущеннями істориків і археологів, пролягала одна з ключових ліній оборони княжого Києва.

Місцевість, відома як Юрковиця, згадується в літописах 1169 року, коли війська князя Андрія Боголюбського атакували Київ. Саме тут, за переказами, було прорвано лінію оборони міста. Після цього вали неодноразово відновлювали, зокрема у XV столітті, а у XIX столітті вони були знесені, а на їхньому місці з’явилися житлові квартали та промислові зони. Архітектор Казанський, натхненний історією цих оборонних споруд, створив головний корпус заводу Ріхерта у вигляді фортеці, що й досі вражає своєю монументальністю.

Давньоруська оборонна лінія

У часи Київської Русі ця територія слугувала захисним рубежем міста. На відміну від поширеної думки, що межі княжого Києва обмежувалися верхнім та нижнім валами, дослідники вважають, що саме Юрківська вулиця була частиною цієї оборонної системи. Звідси на північ пролягав один із найстаріших шляхів – Вишгородський, що вів до важливого форпосту Вишгорода. Тут розташовувалася брама, а також церква, що відповідала традиціям Києва. Археологічні розкопки, проведені близько двадцяти років тому, виявили залишки фундаментів цієї церкви, що підтверджує історичне значення цієї місцевості.

Подорожні, які прямували північними шляхами, зупинялися біля Юрковиці, щоб помолитися перед далекою дорогою. Також ті, хто прибував до Києва, могли очистити думки і налаштуватися на мирне життя у святому місті.

Польський костел Святого Йосипа

На початку ХХ століття польська громада Києва планувала звести на цьому історичному місці третій костел міста, присвячений Святому Йосипу. Цей костел мав стати продовженням духовної традиції, що починалася ще з церкви Святого Миколи часів Київської Русі. Збереглися креслення та унікальні фотографії початку будівництва, на яких видно фрагменти заводу Ріхерта на задньому плані. Відомо, що ця інформація міститься в рідкісній книзі про польські святині Києва, виданій у Варшаві у 1920-х роках, єдиному примірнику якої вдалося відшукати в Києві.

У радянський період костел було знесено, залишився лише один фрагмент стіни. Пізніше на цьому місці почалася забудова кварталу у стилі постмодернізму, що остаточно стерла сліди старовинної споруди.

Архітектура постмодернізму на Подолі

Поблизу Юрковиці, біля струмка, який колись був відкритим, а тепер закритий у колектор, почалося масштабне будівництво житлових кварталів у стилі постмодернізму. Цей проєкт став частиною великої реконструкції Подолу, що тривала з початку ХХ століття й охопила як центральні, так і периферійні райони. В межах цього проєкту було зведено 19 будинків, які сьогодні вважають яскравими прикладами соціалістичного постмодерну.

Сучасне втілення історії

Близько 40 років тому, напередодні розпаду СРСР, на вулиці Юрківській з’явився житловий будинок, стилізований під середньовічний замок. Це стало своєрідною третьою реінкарнацією історичного духу місця. Сьогодні пам’ять про багатовікову історію Юрковиці живе у будівлях заводу Ріхерта та в архітектурі постмодерністського кварталу.

"Телеграф" розповідав, що забудову гори Юрковиці вдалося зупинити. Територією колишнього заводу Ріхтера тепер опікуватиметься культурна інституція, що залучила інвестора до викупу нерухомості та орендувала землю.