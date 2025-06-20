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Не робіть це 20 червня, аби не отримати великі проблеми

Автор
Вікторія Козар
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Автор
Свято 20 червня
Свято 20 червня. Фото Freepik

Цей день супроводжується деякими прикметами та заборонами

У п'ятницю, 20 червня, відповідно до новоюліанського календаря, віряни вшановують мученика Методія. До введення нового стилю єпископа Патарського згадували 3 липня.

Є різні версії, звідки походить Методій. Одні кажуть, що з держави Лікія, яка була провінцією Римської імперії, інші — що з Фінікії, сучасного Лівану. Він боровся з єресями, які спотворювали християнське вчення.

Імператор Діоклетіан влаштовував гоніння християн і змушував приймати язичницьку віру. Така доля чекала й мученика Методія. Його вбили у місті Халкидон.

Традиції та прикмети 20 червня

Віряни у цей день йдуть до храму, аби вшанувати мученика Методія та попросити в нього наставництва. Також у святого просять зцілення від душевної болі. А от наші предки у цей день не йшли купатися, оскільки боялися русалок.

  • Побачили перепела — станеться щось хороше.
  • Падає дощ — наступні місця буде негода.
  • Світить сонце — може бути гроза.

Що не можна робити 20 червня

  • У цей день особливо забороняється вбивати павуків. Можете отримати великі проблеми.
  • Не варто ділитися своїми планами, бо нічого не збудеться.
  • Не можна купатися у водоймах.
  • Краще не зізнаватися у коханні, бо це може виявитися невзаємно.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли відзначають День бабусі у 2025 році. Перевірте, чи знаєте ви цю дату.

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#Традиції #Заборони #Свято