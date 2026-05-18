Київ поб’є рекорд? Скільки коштує проїзд у великих містах України

У різних обласних центрах ціна проїзду коливається до 30 грн

Вартість проїзду у громадському транспорті в обласних центрах України помітно відрізняється залежно від регіону, типу транспорту та рішень місцевої влади. 2026 року в деяких містах одна поїздка вже коштує понад 20 гривень, тоді як в інших тарифи залишаються значно нижчими. Водночас нова ціна поїздом у столиці може стати однією з найдорожчих.

Новини.LIVE з’ясували, де в Україні зараз найдорожчий і найдешевший проїзд.

Вінниця

Станом на травень 2026 року у місті діють такі тарифи:

трамваї та тролейбуси — 12 грн;

муніципальні автобуси — 15 грн;

приватні маршрутки – 15 грн;

маршрути до приміських сіл — 18 грн.

Також обговорюється підвищення вартості проїзду до 15-17 грн в електротранспорті та до 18-20 грн у муніципальних автобусах через зростання цін на пальне, проте остаточного рішення поки що не прийнято.

Дніпро

Проїзд у трамваях, тролейбусах та метро коштує 10 грн, а в автобусах та маршрутках – 20 грн.

З 9 травня 2026 року у місті підвищили тарифи на проїзд в автобусах та маршрутних таксі до 23 гривень. Причиною називають подорожчання дизельного пального.

Житомир

При оплаті транспортною карткою поїздка в електротранспорті коштує 12 грн., банківською карткою — 14 грн. Разовий квиток із QR-кодом, який можна придбати у терміналах на зупинках, коштує 20 грн.

В автобусах та маршрутках поїздка при оплаті транспортною або банківською карткою коштує 18 грн.

Запоріжжя

Вартість проїзду у трамваях, тролейбусах та комунальних автобусах становить 15 грн, а у маршрутках приватних перевізників – 17-18 грн.

Івано-Франківськ

Базовий тариф у комунальному транспорті становить 25 грн за поїздку. При сплаті банківською карткою або через QR-код вартість знижується до 20 грн. Ще дешевше поїздка обходиться власникам транспортної картки "Галка".

При цьому діє тариф 15 грн з можливістю безплатної пересадки протягом 30 хвилин. Для студентів вартість складає 12 грн з такою самою пересадкою.

Проїзд у приватних маршрутках коштує 20 грн.

Київ

Станом на травень 2026 року проїзд у комунальному транспорті столиці – метро, автобусах, трамваях та тролейбусах – коштує 8 грн. Поїздка маршруткою коштуватиме приблизно 20 грн.

Однак із 15 липня разовий квиток на громадський транспорт у Києві подорожчає з 8 до 30 грн. За єдиний квиток доведеться викласти 60 грн, він діятиме з необмеженою кількістю безплатних пересадок між будь-яким видом транспорту протягом 90 хвилин після першої валідації.

Купівля кількох квитків передбачає знижки:

1-9 поїздок — 30 грн,

10-19 — 28,90 грн,

20-29 — 27,80 грн,

30-39 — 26,60 грн,

40-49 — 25,50 грн,

50 поїздок — 25,00 грн.

Краматорськ

За даними Новини.LIVE, у Краматорську, який після тимчасової окупації частини Донецької області фактично виконує функції обласного центру регіону, проїзд у маршрутках коштує 20 грн.

Місто продовжує підтримувати роботу базової інфраструктури та транспортного сполучення навіть в умовах війни.

Кропивницький

Проїзд у тролейбусах коштує 8 грн, у комунальних автобусах — 10 грн. У приватних маршрутках тариф вищий — 15 грн.

Луцьк

Поїздка у тролейбусі коштує 8 грн, для школярів — 4 грн. Проїзд в автобусах становить 18 грн, а для учнів — 9 грн.

Львів

При оплаті готівкою поїздка громадським транспортом коштує 25 грн — це один із найвищих тарифів серед обласних центрів. За безготівкової оплати вартість нижча — від 17 до 20 грн.

Миколаїв

Проїзд у трамваях та тролейбусах при оплаті через QR-код коштує 12 грн, при купівлі квитка у водія — 15 грн.

У маршрутках та комунальних автобусах тариф становить 18-20 грн, а у віддалені райони – 20-30 грн.

Одеса

Вартість проїзду складає 15 грн у трамваях та тролейбусах та 20 грн у маршрутках. Сплатити поїздку в електротранспорті можна QR-кодом, банківською карткою або готівкою.

Полтава

У комунальних автобусах та тролейбусах проїзд коштує 10-12 грн, а у приватних маршрутках – 25 грн.

Рівне

Проїзд в автобусах та маршрутках коштує 18 грн. У тролейбусах діє диференційований тариф: для власників транспортної картки — 12 грн, при сплаті банківською карткою — 13 грн, готівкою — 14 грн.

Суми

Поїздка у тролейбусі коштує 8 грн, а у маршрутках – 15 грн.

Тернопіль

Вартість проїзду залежить від способу оплати:

15 грн — при оплаті електронною "Соціальною карткою тернополянина";

17 грн — при оплаті неперсоніфікованим електронним квитком;

20 грн — при оплаті банківською карткою, пристроєм з NFC або разовим квитком.

Ужгород

З 16 квітня в Ужгороді діє тимчасовий тариф на проїзд в автобусах: 20 грн за безготівкову оплату через валідатор, карту або додаток. При оплаті готівкою у водія вартість складає 23 грн.

Харків

Проїзд у муніципальному транспорті Харкова – метро, трамваях, тролейбусах та автобусах – залишається безкоштовним. Натомість у приватних маршрутках діють одні з найвищих тарифів в Україні — 25-30 грн за поїздку.

При цьому приватні маршрутки становлять близько 20% транспорту на лініях, решта транспорту — комунальний та безкоштовний.

Херсон

Поїздка у тролейбусі коштує 6 грн – це найнижчий тариф в Україні. У маршрутках проїзд коштує 8 грн. Для школярів з учнівським квитком з 1 вересня до 30 червня діє пільговий тариф — 4 грн за поїздку.

Хмельницький

Проїзд у тролейбусах коштує 9 грн, а в автобусах та маршрутках – 15 грн.

У Черкасах, Чернівцях та Чернігові вартість проїзду у тролейбусах становить 10 грн, а в автобусах та маршрутках – 20 грн.

Скільки коштує проїзд. Інфографіка: Новини.

Сьогодні найвищі ціни спостерігаються у Львові, а також у приватних маршрутках Харкова. До 30 грн може коштувати квиток на автобус в Миколаєві (залежно від району). Загалом у більшості великих міст України вартість однієї поїздки вже сягнула 15-20 гривень.

Окрім Харкова, де комунальний транспорт поки що залишається безкоштовним, найнижчі тарифи серед обласних центрів зафіксовані у Херсоні. Одними з найдоступніших також залишаються тарифи у Києві, Кропивницькому, Луцьку та Сумах.

Однак через два місяці столиця покине цей список і стане містом із найдорожчим проїздом не лише в Україні, а й одним із найдорожчих у Європі. Так, місячний проїзний за 4 875 гривень на весь комунальний транспорт перевищує вартість такого ж проїзного у Варшаві у 3,5 рази.

Таке різке підвищення вартості проїзду громадським транспортом у Києві обурює українців у мережі. Багато людей не розуміють, чим зумовлений такий стрибок і чи вплине він на якість перевезень.