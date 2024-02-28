Чим Путін може "допомогти" Придністров’ю: військовий оглядач оцінив наявні сили "ПМР"

На території Придністров’я має обмежений контингент військових

Влада невизнаного Придністров’я (освіта на території Молдови) таки попросила у російського диктатора Володимира Путіна "захисту" нібито через економічну блокаду з боку Кишинева. Втім, чекати на якусь активізацію бойових дій на цій території поки не варто.

Як написав у своєму telegram-каналі військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, в першу чергу через це звернення варто напружитись Молдові.

"Найстрашніше питання — чи стане росія в Придністров’ї висаджувати повітряний десант? А чого відразу не морський?", — написав він.

Коваленко підкреслив, що ситуація з розгортанням військ "ПМР" останнім часом не змінилася, а її підрозділи хоч і продовжують нести службу в режимі постійної готовності, але фокусуються на захисті двох об’єктів — складу боєприпасів у Ковбасній та аеродрому Тирасполь.

Загалом він оцінив розмір сил Придністров’я у три батальйони, один з яких базується у місті Бендери, а ще два у Тирасполі. Також там діють управління російської прокуратури та управління військової контррозвідки ФСБ.

За словами оглядача, наразі всі ці сили не приведені у стан підвищеної уваги до загроз з неба, а ознак формування ударного угруповання не спостерігається.

"А тому, без паніки та ажіотажу спостерігаємо за сусідньою лепрозорієм. Головне, щоб якщо що, Майя (президент Молдови Майя Санду, — ред.) не заважала, а одразу до Києва дзвонила. А то може й не встигнути", — додав. Коваленко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 28 лютого учасники з’їзду "депутатів усіх рівнів" у невизнаному Придністров’ї попросили Росію про допомогу. У Молдові ж з’їзд у Тирасполі назвали суто пропагандистською подією, "прийомом, який не заслуговує на прямі трансляції іноземних журналістів і напружених заголовків".