Чем Путин может "помочь" Приднестровью: военный обозреватель оценил наличные силы "ПМР"

На территории Приднестровья имеет ограниченный контингент военных

Власти непризнанного Приднестровья (образование на территории Молдовы) таки попросили у российского диктатора Владимира Путина "защиты" якобы из-за экономической блокады со стороны Кишинева. Впрочем, ждать какой-то активизации боевых действий на этой территории пока не стоит.

Как написал в своем telegram-канале военно-политический обозреватель Александр Коваленко, в первую очередь из-за этого обращения напрячься стоит Молдове.

"Самый сногсшибательный вопрос – станет ли россия в Приднестровье высаживать воздушный десант? А чего сразу не морской?", — написал он.

Коваленко подчеркнул, что ситуация с готовностью войск "ПМР" в последнее время не поменялось, а ее подразделения хоть и продолжают нести службу в режиме постоянной готовности, но фокусируются на защите двух объектов — склада боеприпасов в Колбасной и аэродрома Тирасполь.

В целом он оценил размер силы Приднестровья в три батальона, один из которых базируется в городе Бендеры, а еще два в Тирасполе. Также там действуют управление российской прокуратуры и управление военной контрразведки ФСБ.

По словам обозревателя в настоящее время все эти силы не приведены в состояние повышенного внимания к угрозам с неба, а признаков формирования ударной группировки не наблюдается.

"А потому, без паники и ажиотажа наблюдаем за соседним лепрозорием. Главное, чтобы если что, Майя (президент Молдовы Майя Санду, — ред.) не мешкала, а сразу в Киев звонила. А то ведь может и не успеть", — добавил Коваленко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 28 февраля участники съезда "депутатов всех уровней" в непризнанном Приднестровье попросили Россию о помощи. В Молдове же съезд в Тирасполе назвали чисто пропагандистским событием, "приемом, который не заслуживает прямых трансляций иностранных журналистов и напряженных заголовков".