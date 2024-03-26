У НАТО задумалися про те, щоб збивати російські ракети: що відомо

У МЗС Польщі заявили, що Росія не повинна нав’язувати НАТО жодних правил

НАТО розглядає варіант збивання ракет, якщо ті летять у бік країн Альянсу. Це має відбуватися за згодою української сторони та з урахуванням міжнародних наслідків.

Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна, повідомляє RMF FM. За його словами, такі обговорення розпочалися після порушення повітряного простору Польщі у ніч проти 24 березня російською ракетою.

Заступник міністра вважає, що "РФ не хотіла нічого провокувати", а цей інцидент нібито став перевіркою міцності оборони та пильності польських Збройних сил.

"У НАТО аналізують різні концепції, зокрема, що такі ракети слід збивати, коли вони вже дуже близькі до кордону НАТО – але це має відбуватися за згодою української сторони та з урахуванням міжнародних наслідків. Тоді ракети НАТО вражали б російські ракети за межами території дії Договору (Альянсу. – Ред.)", – сказав Шейна.

Він також зазначив, що країна-агресор не повинна нав’язувати НАТО будь-які правила і мала звикнути до того, що сторона Альянсу, сторона демократичних держав, ЄС почне задавати певний тон, коли йдеться про вирішення конфлікту в Україні.

"Ми дуже серйозно ставимося до загроз Путіна. Він показав, що здатний на все. Зараз, окрім сотень тисяч поранених і вбитих з обох боків, він домігся того, що Швеція та Фінляндія приєдналися до НАТО. У липні відбудеться черговий саміт НАТО. Ми маємо консолідацію країн ЄС, відновлення Веймарського трикутника", – додав Шейна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці прокоментували мовчазну позицію Польщі після порушення її повітряного простору російською ракетою. У мережі з’явилося багато мемів.