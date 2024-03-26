А сенс? Польща поскаржилася НАТО через інцидент з російською ракетою

Сторони обговорили "шляхи посилення безпеки" польського повітряного простору

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили інцидент з російською ракетою, яка порушила польський повітряний простір 24 березня. Посол Росії, доречі, демонстративно проігнорував виклик до польського МЗС через цю ситуацію.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Польщі. Зазначається, що Сікорський розкритикував дії Росії у розмові зі Столтенбергом.

"Дії Росії, яка продовжує свою невиправдану і брутальну агресію проти України, загрожують і безпеці країн-членів НАТО", – заявив він.

На зустрічі Сікорський та Столтенберг серед іншого обговорили шляхи посилення безпеки повітряного простору Польщі. Сторони погодилися, що такі інциденти становлять велику загрозу початку конфлікту.

Нагадаємо, в ніч проти 24 березня близько п’ятої ранку сталося порушення польського повітряного простору однієї з російських ракет. Вона увійшла у повітряний простір Польщі у районі села Осердув у Люблінському воєводстві та знаходилася там 39 секунд.

Після цього Польща оголосила про наміри викликати посла РФ та вручити йому ноту протесту. У Міністерстві оборони Польщі заявили, що країна збила б російську ракету, якби були ознаки, що вона прямує до будь-якої мети на її території.