Польща не збила російську ракету: українці відреагували на ситуацію мемами (фото)

Українці жартують на тему того, що російська ракета – це не фура з українським зерном

Вранці 24 березня під час ракетної атаки Польща не збила російську крилату ракету Х-101, яка залетіла у повітряний простір Польщі – хоча за ракетою стежили винищувачі F-16 польських ВПС. У своє виправдання польське міністерство оборони заявило, що ракета нібито перебувала у польському повітряному просторі 39 секунд, а падіння ракети несло б шкоду для цивільних поляків.

Окрім того, МЗС Польщі… просто викликало російського посла, щоб видати йому ноту про "невдоволення". Звісно, це не залишилося без реакції меморобів: "Телеграф" зібрав меми, якими українці прокоментували ситуацію з ракетою.

Зокрема популярні чорні жарти про те, що ракета – не фура з українським зерном, тому її блокувати не потрібно. В них обігрують ситуацію з блокуванням українських фур на польському кордоні, через що Україна має величезні збитки.

Також багато жартів на тему сексу. Українці жартують, що 39 секунд – це нібито й дуже замало, але…

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що вже не вперше російські ракети порушують повітряний простір Польщі. Так, наприкінці грудня 2023 року, після масованої атаки Росії проти України, на територію Польщі залетів "невідомий літаючий об'єкт", що, як виявилося згодом, був російською ракетою.