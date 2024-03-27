Франція може піти на безпрецедентні кроки у сфері оборонки: все через Україну

У парижі незадоволені темпами виконання оборонних замовлень

Франція підганяє свою оборонну промисловість для того, щоб вона прискорила виробництво необхідного Україні обладнання. При цьому уряд країни навіть погрожував застосувати спеціальні повноваження проти тих, хто, на його думку, відстає від графіка.

Як повідомляє Bloomberg, за допомогою цих заходів держава може отримувати контроль над певними активами оборонних компаній або навіть приймати рішення замість їхнього керівництва.

"Вперше я не виключаю використання того, що дозволено законом. Це означає, що у разі затримок провадження необхідно використовувати заявки або право визначати пріоритетність замовлень", — розповів журналістам міністр оборони країни Себастьян Лекорню.

Він зазначив, що військове планування Франції дозволяє реквізувати персонал та виробничі потужності компаній, які працюють у оборонній сфері. Як приклад, міністр згадав про затримки у виробництві 200 ракет Aster для систем ППО SAMP/T.

"З огляду на ситуацію на лінії фронту в Україні ніхто не зрозуміє, чому міністр Збройних сил не скористається своїми поліцейськими повноваженнями для збільшення виробництва 155-мм снарядів, якщо це буде необхідно", — підкреслив Лекорню і додав, що вже стало очевидним, що Росія представляє загрозу для Франції.

Видання зазначає, що хоч президент Франції Еммануель Макрон і прагне згуртувати союзників навколо допомоги ЗСУ, проте інші країни часто його критикують за те, що Париж не передає таких же обсягів військової допомоги, як це роблять інші країни.

Згідно зі звітами Кільського університету, який відстежує надану Україні допомогу, Франція передала ЗСУ обладнання на 640 мільйонів євро. Для порівняння навіть "маленькі" Естонія та Литва виділили на ці цілі 890 і 820 мільйонів відповідно, а допомога тієї ж Німеччини взагалі оцінюється в 17,7 мільярда євро.

Як повідомлялося раніше, у Чехії повідомили, що за їхньою програмою закупівель снарядів за межами ЄС Україна може отримати 1,5 мільйона снарядів замість 800 тисяч обіцяних до цього.