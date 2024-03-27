Франция может пойти на беспрецедентные шаги в сфере оборонки: все из-за Украины

В париже недовольны темпами выполнения оборонных заказов

Франция подгоняет свою оборонную промышленность для того, чтобы та ускорила производство необходимого Украине оборудования. При этом правительство страны даже пригрозило применить специальные полномочия против тех, кто по его мнению отстает от графика.

Как сообщает Bloomberg, с помощью этих мер государство может получать контроль над определенными активами оборонных компаний или даже принимать решение вместо их руководства.

"Впервые я не исключаю использования того, что разрешено законом. Это означает, что в случае задержек производства необходимо использовать заявки или право определять приоритетность заказов", — рассказал журналистам министр обороны страны Себастьян Лекорню.

Он отметил, что военное планирование Франции позволяет реквизировать персонал и производственные мощности компаний, работающих в оборонной сфере. В качестве примера, министр упомянул о задержках в производстве 200 ракет Aster для систем ПВО SAMP/T.

"Учитывая ситуацию на линии фронта в Украине, никто не поймет, почему министр Вооруженных сил не воспользуется своими полицейскими полномочиями для увеличения производства 155-мм снарядов, если это будет необходимо", — подчеркнул Лекорню и добавил, что уже стало очевидным, что Россия представляет угрозу и для Франции.

Издание отмечает, что хоть президент Франции Эммануэль Макрон и стремится сплотить союзников вокруг помощи ВСУ, однако другие страны часто его критикуют за то, что Париж не передает такие же объемы военной помощи, как это делают другие страны.

Согласно отчетам Кильского университета, который отслеживает предоставленную Украине помощь, Франция передала ВСУ оборудования на 640 миллионов евро. Для сравнения даже "маленькие" Эстония и Литва выделили на эти цели 890 и 820 миллионов соответственно, а помощь той же Германии и вовсе оценивается в 17,7 миллиарда евро.

Как сообщалось ранее, в Чехии сообщили, что по их программе закупок снарядов за пределами ЕС Украина может получить 1,5 миллиона снарядов, вместо 800 тысяч обещанных до этого.