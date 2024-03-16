Що буде з Україною, якщо США припинять допомогу: Макрон дав прогноз

Не в інтересах США припиняти допомогу Україні

Якщо США припинять допомагати Україні у війні проти російських терористів, наслідки не забаряться: Вашингтон втратить свій вплив на цивілізований світ, свій авторитет та довіру союзників. А Україна в будь-якому випадку не залишиться без допомоги з боку Європи, для якої це екзистенційне питання.

Про це сказав президент Франції Емануель Макрон в інтерв'ю телеканалам "1+1" та "Ми – Україна". На його думку, для США вигідно залишатися на боці України, оскільки наслідки рішення припинити підтримку будуть руйнівними.

"Треба нагадати, що американська адміністрація дуже тісно з нами співпрацює, європейці дуже багато досягли завдяки цій співпраці. Вони були поряд з нами весь час. На користь Америки залишатися в довгостроковій перспективі, незалежно від політичної кон'юнктури, на боці України. Тому що в Україні вирішується доля міжнародного права, вирішується доля ліберальної демократії… Тому, я вважаю, я переконаний, що стратегічний інтерес Америки — це продовжувати підтримку України, бути поряд з нами", – зазначив він.

Втім, навіть якщо США припинять підтримку України, цього не припинить Європа. Європейцям потрібно мати запасний план на такий випадок, оскільки питання України для європейських країн – це екзистенційне питання безпеки та миру.

"Нам, європейцям, всі одні слід готуватися до різних сценаріїв. Якщо ви програєте цю війну, ми в Європі не зможемо мати жодної європейської безпеки. Тому ми маємо готуватися до всіх можливих сценаріїв. Нам потрібно переконувати усі європейські країни будувати власну оборонно-безпечну політику", – резюмував Макрон.

Раніше Макрон заявляв, що Франція готова до можливої ескалації війни в Україні та задля безпеки всієї Європи реагуватиме, якщо Росія піде на це. При цьому Париж не має жодних лімітів на надання допомоги Києву, але він не піде на ескалацію першим.

До цього Макрон назвав умови для введення військ Франції в Україну. За його словами, це можливо лише в тому випадку, якщо РФ прорвуть оборону ЗСУ на двох напрямках. При цьому в ЗМІ з’явилася інформація про те, що французькі війська були перекинуті до Румунії.