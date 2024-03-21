Президент Франції Емманюель Макрон заявив на закритій вечері, що "Україна може впасти дуже швидко". Під час вечері в Єлисейському палаці з лідерами партій більшості та парламентських фракцій президент Франції Макрон сказав, що Україна не здобуде перемоги у війні.

Про це повідомляє Politico із посиланням на учасника вечері.

"Це швидше час для коментарів, ніж для мобілізації, і мені дуже хотілося б, щоб ситуація змінилася. Нам потрібно дійсно повернути війська в потрібне русло і мобілізувати їх набагато більше", — заявив президент Франції "за стравою з морепродуктів".

Зазначимо, що видання наводить лише окремі висловлювання французького лідера, які анонімні присутні на вечері нібито чули від президента.

"За словами двох інших гостей Єлисейського палацу, Макрон також закликав до більш ретельного захисту послужного списку своїх євродепутатів напередодні квітневих пропозицій (йдеться про вибори до Європарламенту. — Ред.), "які покажуть, що ми готові до історії". "Україна може впасти дуже швидко" — процитував його слова перший зі згаданих учасників", — пише видання.

При цьому джерела видання не згадують контексту, в якому Макрон висловився про Україну. При цьому згадується, що Макрон говорив про мобілізацію французької армії.

"Вже не вперше він пролунав заклик до зброї — а заразом і до дзвонів своєї пастви." Це швидше час для коментарів, ніж для мобілізації, і мені дуже хотілося б, щоб ситуація змінилася", — вилаявся він, за словами одного з Той же учасник запам’ятав "невеликий внесок і багато коментарів" з боку піарників. "Нам дійсно потрібно повернути війська в дію і мобілізувати їх набагато більше", — така була ще одна цитата нашого пізнього співрозмовника", — цитує видання слова присутніх на вечері.

Нагадаємо, що французький політолог Ніколя Тензер розповів "Телеграфу", що французькі війська в Україні можуть мати кілька місій і деякі президент країни Еммануель Макрон вже називав. Однак є і те, що відкрито лідер Франції вказати не може, адже це сколихне суспільство. Місія французьких військ може складатися із двох речей. Одна з них вже була заявлена прямо.