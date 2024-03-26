Корупція в Орбана та звинувачення у домашньому насильстві: в Угорщині розгорівся великий скандал

Уряд країни чекають великі проблеми

У вівторок, 26 березня, угорський опозиціонер Петер Мадяр опублікував запис з голосом ексміністерки юстиції Юдіт Варги, на якому нібито посадовиця підтверджує змову Уряду для приховування корупції в країні. Аудіофайл він передав у прокуратуру Будапешту.

У записі йдеться, що деякі урядовці нібито через прокурорів видаляли докази з протоколів суду задля приховання своєї ролі у корупційних бізнес-операціях. Про це повідомляє агенція АР.

Проте колишня міністерка юстиції Юдіт Варга заперечує факти приховування корупції. Вона написала у Facebook, що сказала це на вимогу Мадяра, тоді ще її чоловіка. Вона звинуватила його у домашньому насильстві та маніпулюванні.

"Я сказала те, що він хотів почути, щоб якомога швидше втекти. У такій ситуації будь-яка людина може сказати те, що вона не має на увазі в стані страху", — написала Варга.

Пізніше Мадяр заперечив звинувачення колишньої дружини. Зазначимо, що опозиціонер став відомим після інтерв’ю популярному YouTube-каналу Partizan, яке він у лютому. Тоді він розповів про інформаційні наклепницькі кампанії, які застосовує Уряд Орбана проти опонентів. Нещодавно Петер Мадяр заявив про створення власної партії, яка складе конкуренцію чинній владі.

Зазначимо, що Юдіт Варга була міністеркою юстиції Угорщини, проте пішла у відставку після скандалу з помилуванням особи, яка прикривала насильство над дітьми у державному притулку. Амністію цьому чоловіку підписала тодішня президентка Каталін Новак. Вона теж пішла у відставку.

Новим президентом Угорщини став Тамаш Шуйок. Раніше він був очільником Конституційного суду.

Раніше "Телеграф" писав, що Угорщина блокує конфіскацію доходів від заморожених активів РФ у Європі. Орбан не хоче надавати військову допомогу Україні.